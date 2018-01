Sigrid Ullmann neue evangelische Pfarrerin in Münnerstadt

Ihr Dienst begann am 1. September. Seit Pfarrer Joachim Pennig im Januar in den Ruhestand gegangen war, wurde die Pfarrstelle von Pfarrerin Susanne Ress aus Bad Neustadt vertreten.



Die diplomierte Theologin Sigrid Ullmann studierte in Neuendettelsau, Bochum, Sibiu (Rumänien), Suva (Fidschiinseln), Erlangen und legte die kirchliche Aufnahmeprüfung in Ansbach ab. Während des Studiums arbeitete sie unter anderen als Praktikantin im Missionswerk Bayern und als Flugbegleiterin bei Air Berlin.



Als Pfarrerin wirkte sie in Erlangen, Lichtenfels, Tettau und zuletzt an der freien Waldorfschule Coburg als Religionslehrerin. Sie ist verheiratet und hat vier Kinder.



Am ersten Sonntag im September stellte sich Ullmann im Gottesdienst der Gemeinde vor, die sich sehr darüber freut, dass die Pfarrstelle wieder besetzt ist. Der Vertrauensmann des Kirchenvorstandes der evangelischen Auferstehungskirchen-Gemeinde, Martin Fischer, hieß sie herzlich willkommen und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit im kommenden Jahr.