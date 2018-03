Seit 70 Jahren beim FC Reichenbach

Seit 50 Jahren ist Rudolf Werner beim FC Reichenbach, seit 65 Jahren Erhard Beck und Theo Tüchert. Wendelin Back ist sogar bereits 70 Jahre lang in den Reihen des FC.



Kassier Armin Hillenbrand berichtete davon, dass der Verein derzeit aus 339 Mitgliedern besteht, das sind zehn weniger als im Vorjahr. Vorsitzender Andreas Trägner erstattete für Klaus Katzenberger Bericht, der nicht anwesend sein konnte. "Es waren insgesamt elf gut besuchte und gelungene Veranstaltungen", zog dieser in seinem Rückblick auf 2017 ein Fazit. Unter anderem hatte man ein Kesselfleischessen, Faschingsveranstaltungen, DJ-Partys, Mundartrallye und vieles weitere ausgerichtet, was zeigte, dass der FC sehr aktiv war. Als ein Leistungsträger wurde im Bericht Martin Dieterle bezeichnet, der bei jeder Veranstaltung vor Ort ist und mit seinem Team für das leibliche Wohl der Gäste sorgt.



In Zukunft stehen einige wichtige Vorhaben an: so muss der Rasenplatz renoviert werden. "Der Rasenplatz hat eine Filzschicht, die beseitigt werden muss. Das Wasser läuft nicht gut ab, die Rasenqualität ist schlecht", führte Trägner aus. Durch vertikutieren und aerifizieren soll hier eine Besserung erreicht werden, eine Firma wurde bereits mit den Arbeiten beauftragt. Des Weiteren sollen die Ersatz-Kabinen erneuert werden, hier will Heiko Schölzke aktiv werden und diese errichten.



Vorsitzender Dominik Reiter führte aus, dass der Zustand des Trainingsplatzes nicht gut sei: der Platz sei zu schräg, das Gefälle zu hoch. Auch die Drainageleitungen lägen zu weit auseinander und die dynamische Tragschicht und der Tennenbelag seien zu dünn angelegt. Die Abflussrinnen können nur verhindert werden, wenn das Platzgefälle reduziert wird. Hier sei man um Abhilfe bemüht.



Reiter sagte, die größte Veränderung im Verein sei der Zusammenschluss mit der DJK Burghausen/Windheim gewesen. Hierdurch habe man fünf Neuzugänge für die 1. Mannschaft erhalten, insgesamt kamen neun Neuzugänge hinzu. "Bei der 2. Mannschaft ist die DJK Burghausen federführend und hat somit die sportliche Leitung", sagte er. Den größten Erfolg des Jahres habe man im Mai 2017 erzielt. Hier wurde die Meisterschaft in der Kreisklasse Rhön 2 erreicht und man ist mit einem Jahr Abstinenz somit wieder zurück in der Kreisliga.



In die Hinrunde der Saison 2017/2018 sei man sehr holprig gestartet. Am Ende der Vorrunde habe sich die Situation wieder gebessert: hier habe man in sechs Spielen 16 Punkte erreicht. "Aus der oben genannten Bilanz kann man erkennen, dass die Mannschaft als Team gut funktioniert. Neben der Mannschaft hat auch die Arbeit des Trainerteams um Sebastian Schmitt und Jonas Schäfer einen großen Anteil daran", freute sich Reiter. Nach positiven Gesprächen konnte man den Vertrag mit Sebastian Schmitt um ein weiteres Jahr verlängern. Derzeit belegt die 1. Mannschaft den 6. Tabellenplatz mit 24 Punkten. "Saisonziel ist weiterhin der Klassenerhalt", gab Reiter das Motto aus.



Neuer Trainer

Durch den Zusammenschluss mit der DJK Burghausen/Windheim gebe es nun wieder eine funktionierende 2. Mannschaft mit Reichenbacher Beteiligung. Aktuell belegt diese mit 13 Punkten den 12. Tabellenplatz. Hier konnte nach intensiven Verhandlungen Egon Greubel als neuer Trainer der 2. Mannschaft gewonnen werden. Daniel Hein, der in der aktuellen Saison das Amt als Trainer inne hat, wird diese Position aus beruflichen Gründen nicht mehr weiterführen können.



Im Bereich der Jugend habe man derzeit Spielgemeinschaften mit dem SV Niederlauer, dem VfB Burglauer und dem FC Strahlungen. "Für die Spielgemeinschaften stellen wir von der U7 bis zur U19 insgesamt 35 Kinder, die beim FC Teutonia Reichenbach gemeldet sind", so der Vorsitzende. Im Sommer 2017 habe wieder der alljährliche Jugendpokal stattgefunden, der von den beteiligten Jugendtrainern und Betreuern sehr gut organisiert worden war.



Training in Tschechien

Der Abteilungsleiter für die 1. Mannschaft, Jonas Schäfer, ging näher auf die 1. Mannschaft ein. In der Winterpause habe man in Cheb in Tschechien ein Trainingslager abgehalten, hier wurde kräftig geübt. Neuzugänge konnte Schäfer keine vermelden, man sei aber im Gespräch mit dem einen oder anderen Spieler. Tobias Bach erstattete für die 2. Mannschaft Bericht. Hier kommen 35 Spieler zum Einsatz. "Der Zusammenschluss hat Sinn gemacht, die Kameradschaft ist sehr gut", führte er aus. Ziel sei der Klassenerhalt.



Arnold Zufraß informierte die Versammlung über die Jugendfußball-Mannschaften. Er bedankte sich bei den Trainern und den Spielereltern und sagte, dass am 21. und 22. Juli in Reichenbach ein Jugendturnier stattfinden wird.



Tennisplätze sanierungsbedürftig

Von einem sportlichen Auf und Ab berichtete der Abteilungsleiter für die Sparte Tennis, Michael Nöth. Die Herren-40-Mannschaft habe man abgemeldet, dafür eine Herren-50-Mannschaft angemeldet, hier trete man in Wettkämpfen mit einer 4er-Mannschaft an. "Die Tennisplätze sind mittlerweile 27 Jahre alt, hier muss dringend eine Generalsanierung vorgenommen werden", so Nöth. Dazu habe man etwas Geld zurückgelegt, er hoffe aber auch auf die Unterstützung des Vorstands. Auch gesellschaftlich hat sich die Tennisabteilung in den Verein eingebracht: ein Highlight hierbei sei die Mundart-Rallye, die heuer schon zum vierten Mal ausgerichtet wird.



Eine weitere Abteilung beim FC Teutonia Reichenbach ist die Freizeitgruppe, hier berichtete Stefan Raab von den Aktivitäten.



In der Jahreshauptversammlung gab es außerdem eine Satzungsänderung, bei dem der Vereinszweck unter anderem auf die Durchführung von Kulturveranstaltungen und die Brauchtumspflege ausgeweitet wurde. Vorsitzender Andreas Trägner gab einen Ausblick auf die Termine 2018. Hier findet wieder eine Malle-Party statt, außerdem wird ein Kinderbasar abgehalten. Auch die Mundart-Rallye, das "Trinken Treffen Tanzen" und der Jugendpokal finden statt.