Seit 25 Jahren Golfen und mehr

von ANTON THEN

Vor 25 Jahren, am 17. Juli 1992, wurde der Golf-Club Maria Bildhausen im Landkreis Bad Kissingen gegründet. Mit einer Festwoche vom 16. bis 23. Juli, in der der kleine runde Ball bei verschiedenen Turnieren im Mittelpunkt steht, wird das silberne Jubiläum gefeiert.

Wer hat damals davon geträumt, dass mit dem Bau des Golfplatzes im Jahre 1994 eine Anlage entsteht mit Besonderheiten und Attributen, die das gesamte Projekt innerhalb eines Vierteljahrhunderts zu einer Vorzeigeanlage werden ließen, einer Premiumanlage, schon jetzt ausgezeichnet mit vier Sternen? Zu den Besonderheiten gehört: Der Platz wurde von einem Kloster, der St. Josefskongregation im schwäbischen Ursberg, gebaut und war bis April 2016 im Besitz dieses Frauenordens.



Bewässerungsanlage

Die weiträumige Anlage mit einem 18 Loch Platz, einem 6 Loch Kurzplatz und großzügigen Übungsflächen zählt mit rund 130 Hektar zu den größten ihrer Art. Durch den Einbau einer Fairway-Bewässerungsanlage 2004 und dem kompletten Neubau, teilweise sogar Neugestaltung, der 18 Greens 2012 wurde der Platz deutlich aufgewertet und ist auch für Turniere mit hohen Ansprüchen geeignet.

Auf dem Golfplatz in Maria Bildhausen durften erstmals in Deutschland Golfer mit Behinderung mit ihren Rollstühlen auf die Greens fahren. Im Laufe der Jahre fanden bedeutende Turniere für Golfer mit Behinderung statt, mit der 1. Europameisterschaft 2001 als bisherigem Höhepunkt. Die intensive Jugendarbeit brachte mehrere überregionale Meistertitel. Besondere Pluspunkte ergeben sich durch die zentrale Lage in der Mitte Deutschlands, nur wenige Kilometer von der Autobahn A 71 entfernt. Wenige Kilometer sind es auch nur zu den Heilbädern Bad Kissingen, Bad Brückenau, Bad Bocklet, Bad Neustadt und Bad Königshofen. Punkten kann der Golfplatz außerdem mit seiner absolut ruhigen Lage inmitten einer herrlichen Landschaft, flankiert von der Rhön und den Haßbergen.

"Weil unser Platz einfach wunderschön und auch sehr gepflegt ist" und "weil wir hier die wahrscheinlich besten Trainingsmöglichkeiten und einen der anspruchsvollsten Plätze in Nordbayern haben", sind zwei stichhaltige Argumente von Mitgliedern für das Golfen auf dem Platz des GC Maria Bildhausen. Die kräftige Sammlung von Pluspunkten wird derzeit mit Hochdruck fortgesetzt, nachdem die Familien Rudolf und Marco Weigand im April 2016 den Golfplatz und die gesamten Immobilien des Rindhofs gekauft haben.



Übernachtungsmöglichkeiten

Völlig neu gestaltet und auf ca. 120 Sitzplätze erweitert wird das öffentliche Restaurant. In das Dachgeschoss wurden die Umkleideräume und Duschen gebaut. Desweiteren sind hier Räume für Tagungen und Feiern in der Konzeption. Neu entstehen auch zahlreiche Übernachtungsmöglichkeiten im besonderen Ambiente. Übernachten inmitten einer der schönsten und großzügigsten Golfanlagen Deutschlands auf geschichtsträchtigem Terrain. Wo gibt es etwas Vergleichbares?

Und auf welchem Golfplatz gibt es eine Kirche? Mit dieser Besonderheit kann der GC Maria Bildhausen dank der neuen Besitzer weitere Punkte sammeln. Golfen, übernachten, tagen, urlauben, heiraten, taufen. Der Golfplatz in Maria Bildhausen und der Rindhof werden als Symbiose eine besondere Attraktion für verschiedene Anlässe sein. Laut einer Umfrage der Süddeutschen Zeitung gehört der Golfplatz in der Kategorie "gut und günstig" zu den zehn besten in Deutschland.



Festwoche

In der Festwoche steht am Sonntag, 16. Juli, ein Inklusions-Turnier auf dem Programm. Es folgen in den nächsten Tagen Turniere für Damen, Herren und Senioren. Nach der Offenen Freitagsrunde gibt es ab 18 Uhr Gratis-Schnupper-Golfen. Ab 21 Uhr spielt bei Rock am Rindhof in der Scheune die Band "Rock of Ages" by Ac(c)oustic Jam. Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche. Um 12 Uhr wird das Jubiläumsturnier gestartet.

Die Jubiläums-Gala (nur mit Platzreservierung) mit Ehrung der Gründungsmitglieder beginnt um 19 Uhr. Dabei spielt die Band "Kleeblatt".

Den Abschluss der Festwoche bildet am Sonntag ein Tag der Offenen Tür. Dabei können kleine und große Besucher bei verschiedenen Angeboten Erfahrungen mit dem Golfball machen und sich mit diesem Sport anfreunden.