Schülerlotsen: Leuchtende Vorbilder

Schülerlotse zu sein bedeutet, eine Menge Verantwortung auf sich zu nehmen. Schließlich muss man in dieser Position ganz besonders für seine Mitschüler da sein und ein Auge auf sie haben. Außerdem bedeutet es, bei Wind und Wetter schon früh aufzustehen, um den Schulweg abzusichern, was ein großes Maß an Selbstdisziplin verlangt. Viele der Lotsen sind zudem so genannte Streitschlichter: kommt es auf dem Pausenhof zu Konflikten, so müssen sie beherzt eingreifen, um eine Eskalation zu verhindern.



Bei der vorweihnachtlichen Feier in der Mittelschule in Münnerstadt stand dieses besondere Engagement der Schülerlotsen und Streitschlichter im Vordergrund. "Als Schülerlotsen seid ihr für die Sicherheit eurer Mitschüler verantwortlich", so Rektorin Ulrike Freifrau von und zu der Tann. Besonders freute es sie in diesem Zusammenhang, dass man in den letzten 34 Jahren noch keinen Unfall auf dem Weg von oder zur Schule zu verzeichnen hatte. Dies sei besonders den ehrenamtlichen Schülerlotsen zu verdanken. "Ihr erledigt Eure Dienste pflichtbewusst, ihr macht sie freiwillig, sie gehen auf Kosten Eurer Freizeit - einfach ein unschätzbarer Wert", freute sich die Rektorin. Ein solches Ehrenamt sie nicht selbstverständlich, weshalb die Schulfamilie sehr stolz auf die Schülerlotsen und die Streitschlichter ist: "Ohne Eure Unterstützung wäre der Schulalltag viel schwieriger zu organisieren und würde weniger gut funktionieren". Von der Tann dankte auch den beiden Lehrkräften Dagmar Mayer-Balling und Petra Georg, die bereits über viele Jahre hinweg die Ausbildung und Betreuung der Lotsen begleiten. Sie bedankte sich ebenso bei den Verkehrserziehern der Polizeiinspektion Bad Kissingen, die die Ausbildung übernehmen.



Verkehrserzieher Matthias Kleren legte dar, dass die Tätigkeit der Schülerlotsen einen sehr hohen Stellenwert an der Mittelschule in Münnerstadt hat. "Ihr habt die Verantwortung für eure Mitschüler übernommen. Dies ist nicht selbstverständlich, sondern verdient Dank und Anerkennung. Ihr seid ein leuchtendes Vorbild für alle anderen", war er voll des Lobes. Außerdem überreichte er einen Zuschuss von der Verkehrswacht.

Bürgermeister Helmut Blank dankte der Schulleitung, den Verantwortlichen und den Schülerlotsen für deren Einsatz. "Auch als Gemeinde profitieren wir von diesem Engagement", sagte er. Für ihn sei es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie sich die Jugendlichen für ihre Mitschüler einsetzten und mit wie viel Freude sie ihr Amt versehen.

Im Rahmen der Feierstunde untermalten zwei Klassen aus der Mittelschule mit ihrem Gesang die vorweihnachtliche Feier.