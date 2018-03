Scheinbare Unvereinbarkeit von Karriere und Liebe

Friedrich Schillers Drama ist eine leidenschaftliche Geschichte von der scheinbaren Unvereinbarkeit von Karriere und Liebe und der Manipulierbarkeit des Menschen.



In der Inszenierung von Augustinus von Loë spielen Marc Marchand, Ingo Pfeiffer, Susanne Pfeiffer, Lukas Redemann, Anna Schindlbeck, Georg Schmiechen und Vincenzo Tatti im Bühnenbild von Peter Picciani und in den Kostümen von Daniela Zepper.



Das Stück steht bis zum 12. April auf dem Spielplan im Theater Schloss Maßbach und an vielen Gastspielorten in der Region (so unter anderem in den Theatern von Arnstadt, Bad Kissingen, Aschaffenburg und Schweinfurt).