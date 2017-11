Sanierung: Freibad Teil 1 erledigt, Teil 2 folgt

Zwei wichtige Bauvorhaben konnten ganz oder fast abgeschlossen werden: Der erste Bauabschnitt zur Sanierung des Freibades ist erledigt, der zweite soll folgen. Die Sanierung der Ludwigstraße und des Dorfplatzes in Poppenlauer sollte eigentlich bereits abgeschlossen sein, einige Restarbeiten stehen aber noch aus. Finanziell steht die Gemeinde recht gut da, wie Bürgermeister Matthias Klement erläuterte. Über 30 "Normalbürger" waren zur Bürgerversammlung gekommen. Mit dabei waren außerdem ein Dutzend Marktgemeinderäte, die hören wollten, wo die Bürger der Schuh drückt. Viel war es nicht.Die mit Abstand größte Baumaßnahme war die Sanierung des Eingangsbereichs des Freibades, betonte Bürgermeister Klement. Viele freiwillige Helfer aus dem Förderverein und aus allen Ortsteilen hätten mit angepackt. Es seien immer genügend Helfer vor Ort gewesen. Er lobte auch die besonderen Leistungen des Bauhofes. Für den Kiosk sei ein tolles Team gefunden worden. Der Förderverein habe zur Einrichtung viel beigesteuert. "Insgesamt war diese Maßnahme eine großartige Gemeinschaftsleistung von Helfern, Förderverein und der Gemeinde", so Klement. Das Freibad wird auch in Zukunft den Marktgemeinderat beschäftigen, denn in einem zweiten Bauabschnitt sollen im kommenden Jahr das Schwimmbecken saniert und die umfangreichen Grünanlagen neu gestaltet werden."Poppenlauer hat gewonnen. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Kommunen, wir müssen attraktiv sein für Leute, die hier wohnen oder die hierher kommen wollen", meinte Klement zur Sanierung des Dorfplatzes und der Ludwigstraße in diesem Ortsteil. Der Platz sei fertig, aber auf der Straße habe einiges nicht gepasst "und wir sind immer noch nicht zufrieden."Abgeschlossen ist die Sanierung der Wirthsgasse, die nun barrierefrei ist. Probleme gibt es allerdings mit Autofahrern, die hier auch außerhalb der markierten Flächen parken. Ein Zuhörer schlug schärfere Kontrollen vor, denn "die kapieren das nur, wenn es an den Geldbeutel geht." Das wilde Parken im Ortsteil Maßbach an allen möglichen und unmöglichen Stellen wurde mehrfach heftig kritisiert.Anfang November konnte die erweiterte Rettungswache übergeben werden. Sie bietet jetzt 85 Quadratmeter Platz und wurde nach den neuesten Vorschriften von Bauhofleiter Wolfgang Brust geplant. "Die Rettungswache ist für uns ein absoluter Standortvorteil, weil in fünf Minuten der Rettungsdienst bei Notfällen am Ort ist", hob der Bürgermeister hervor. Für diese Maßnahme wurden 160 000 Euro investiert. Die Rettungssanitäter, die hier stationiert sind, absolvieren etwa 2000 Einsätze pro Jahr und fahren dabei rund 80 000 Kilometer, ergänzte Klement zum Erstaunen der Teilnehmer.Ein finanziell sehr großer Brocken ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs HLF 20 für die Maßbacher Feuerwehr. Es kostet 420 000 Euro, als Zuschuss bekommt die Marktgemeinde 130 000 Euro. Ab dem 28. November wird das gute Stück im Maßbacher Feuerwehrhaus stehen. Wichtig war auch die Inbetriebnahme des Entlastungsparkplatzes an der Lauer, mit dem Ersatz für weggefallene Langzeit-Parkplätze im Ortsteil Maßbach geschaffen wurde.Ein wichtiges Thema in der Marktgemeinde sind Bauplätze. In Maßbach selbst soll das Gebiet "Centleite" (Erweiterung) im kommenden Jahr erschlossen werden. Der Bürgermeister appellierte an die Anwesenden: "Wenn Sie Grundstücke haben und absehen können, dass Sie sie nicht für ihre Söhne oder Töchter brauchen, dann verkaufen Sie." Die Ausweisung neuer Baugebiete sei viel teurer. Es gebe momentan genügend Anfragen von interessierten Bauwilligen. Er wies auch auf das Förderprogramm zur Innenentwicklung und die förmlichen Sanierungsgebiete in der Gemeinde hin. Hier könnten Zuschüsse beantragt werden. "Aber wir dürfen trotzdem noch ins Rathaus kommen?" wollte eine Bürgerin wissen, als Bürgermeister Klement auf die Internetseite der Marktgemeinde ( www.massbach.de ) und die Möglichkeit hinwies, hier zum Beispiel online Führungszeugnisse, Briefwahlunterlagen oder Meldebestätigungen zu beantragen und sich damit den Gang ins Rathaus zu ersparen.Maßbach in Zahlen: 4448 Einwohner, davon 1822 (plus 251 mit Zweitwohnsitz) in Maßbach, 1816 (138) in Poppenlauer, 427 (41) in Weichtungen, 365 (35) in Volkershausen. Letztes Jahr in der Marktgemeinde 29 Geburten, 53 Sterbefälle, 176 Zuzüge, 149 Wegzüge. Insgesamt also in der Marktgemeinde ein ganz leichtes Plus von drei Personen, bedingt durch Zuzüge. Im Ortsteil Maßbach allein sieht die Bilanz so aus: zehn Geburten, 22 Sterbefälle, 73 Zuzüge, 82 Wegzüge. Die Einwohnerzahl hat also um 21 abgenommen. In Poppenlauer gab es mehr Geburten (14), weniger Sterbefälle (20) und weniger Wegzüge (55), außerdem 65 Zuzüge. Dies bedeutet ein Plus von vier Einwohnern. Weichtungen hat um 14 Einwohner zugelegt, Volkershausen um sechs.