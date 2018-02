Rekordzahl an ausgebildeten Schülerlotsen in der Münnerstädter Mittelschule

Über eine "Rekordzahl" von 30 ausgebildeten engagierten und motivierten Schülerlotsen der Freiherr-von-Lutz-Mittelschule in Münnerstadt freuten sich Münnerstadts Bürgermeister Helmut Blank ebenso wie Rektorin Ulrike Freifrau von und zu der Tann, Ausbilder Polizeihauptmeister (PHM) Matthias Kleren und die Schülerlotsenbetreuerin Petra Georg bei der feierlichen Einführung der Schülerlotsen im Rathaus der Stadt Münnerstadt.



"Angenehmes und sehr effektives Lernklima"

In jeweils sechs Doppelstunden bildete PHM Matthias Kleren die Schüler der beiden 7. Klassen zu Schülerlotsen aus. Insgesamt 30 Schüler stellten sich für den ehrenamtlichen und verantwortungsvollen Dienst als Schülerlotse zur Verfügung. Die "Rekordzahl" erklärt sich aus den acht Ortschaften, aus denen Schüler die Mittelschule in Münnerstadt besuchen sowie aus den neu hinzugekommenen Schülern aus Nüdlingen und Haard. Kleren zeigte sich sehr angetan von der motivierten und engagierten Mitarbeit der Schüler, die mit teils hervorragenden Leistungen die Prüfungen absolvierten. Kleren bescheinigte den Teilnehmern gute Mitarbeit und freute sich über ein "angenehmes und sehr effektives Lernklima".



Bürgermeister Helmut Blank aus Münnerstadt dankte auch im Namen seiner Amtskollegen Harald Hofmann aus Nüdlingen und Kurt Back aus Burglauer den "jüngsten ehrenamtlichen Mitarbeitern" der Stadt Münnerstadt und der Gemeinden Nüdlingen und Burglauer. Er stellte fest, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt in der heutigen Zeit bedauerlicherweise stark rückläufig sei. Umso mehr Anerkennung verdiene es, wenn sich junge Menschen bei Wind und Wetter für die Sicherheit ihrer Mitschüler einsetzen.



Lob für die ausgezeichnete pädagogische Arbeit

Er sah in der Bereitschaft zum ehrenamtlichen Einsatz auch einen Beleg für die ausgezeichnete pädagogische Arbeit in der Freiherr-von-Lutz-Mittelschule, die nur nicht reinen Lernstoff vermitteln will, sondern auch einen unverzichtbaren Beitrag zur Erziehung zu mündigen Bürgern liefert, die auch bereit sind, Verantwortung und Einsatz für ihre Mitmenschen zu übernehmen.



Rektorin Freifrau Ulrike von und zu der Tann betonte, dass Arbeitnehmer es durchaus zu schätzen wissen, wenn ihre künftigen Mitarbeiter nicht nur über schulisches Wissen, sondern auch über eine ausgeprägte Sozialkompetenz verfügen. Lehrerin Petra Georg zeigte sich überzeugt, dass die neuen Schülerlotsen ihre Arbeit mit großem Einsatz und fachlicher Kompetenz ausüben werden.