Proben für den großen Auftritt

Die Panflöte ist ein faszinierendes Instrument. Ihr Klang wirkt geheimnisvoll, was aber wohl auch daran liegt, dass sie in unseren Breitengraden doch eher selten gespielt wird. Dabei kann sie auf eine lange Tradition zurückblicken: Bereits vor 6000 Jahren wurden sie erfunden, parallel bei den verschiedensten Kulturen überall auf der Welt. Die Töne, die der Könner auf der Panflöte hervorbringt, können beruhigend sein, aber auch vor Leben übersprühen.



Unterschiedliche Stile

Große Gruppen, die gemeinsam dieses Instrument spielen, sind dabei sehr selten, die Gruppe "CumPan", ein Ensemble, dessen Mitglieder aus Hausen in der Rhön, Gochsheim, Heidenfeld, Bad Kissingen und Münnerstadt stammen, ist hier eine große Ausnahme. Bei einem Konzert in der Aula des Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums in Münnerstadt werden sie am 7. Januar um 17 Uhr ein Konzert geben, bei dem die unterschiedlichsten Musikstile zu Gehör gebracht werden.

Derzeit ist man deshalb fleißig am Üben, damit beim Auftritt auch alles klappt. Dabei sind die Ensemble-Mitglieder schon "alte Hasen", was das Spielen der Panflöte betrifft. "Angefangen hat alles mit einem VHS-Kurs in Münnerstadt", erinnert sich Marianne Fischer zurück. Damals hat der heutige Leiter der Gruppe, Klaus Götzelmann, diesen Kurs gegeben. Das Spielen der Panflöte faszinierte die Teilnehmer, so dass viele dabeiblieben.

Das Instrument hat etwas besonderes an sich: Wenn es Marianne Fischer spielt, so fällt der warme und sehr eindringliche Klang auf, der die Zuhörer in den Bann zieht. Die Gruppe "CumPan" besteht dabei fast nur aus Panflöten, aber eine Ausnahme gibt es: Claus Helbig spielt die Gitarre. "Ich bin eigentlich zufällig zum Ensemble dazugestoßen.

Trotzdem ist die Gitarre hier wichtig: Sie gibt den Rhythmus vor, und die Akkorde geben den Stücken noch einmal ein gewisses Volumen, was den Klang der Panflöten noch unterstützt", weiß der Gitarrist. Doch auch die Panflöten spielen nicht nur eine Stimme: Teilweise kommen die zu Gehör gebrachten Stücke vierstimmig daher, wobei auch Bass- und Tenorflöten zum Einsatz kommen. "Basspanflöte zu spielen ist um einiges schwieriger: Man bracht mehr Luft", weiß Marianne Fischer. Doch einfach nur die Töne zu spielen: Damit ist es bei der Panflöte nicht getan, will man ihre ganzen Möglichkeiten ausreizen. "Ein wichtiges Stilelement ist das Vibrato, was das Stück lebendiger werden lässt. Ebenso wie die Akzentuierung durch Laut-/Leiser-Passagen" erklärt sie. Panflöte zu erlernen ist nicht leicht: Es setzt viel Übung voraus und den entsprechenden Willen. "Zu Beginn muss man erst einmal lernen, den Ton sauber zu spielen. Dann kann man mit Tonleitern und Sprüngen weitermachen", weiß sie aus Erfahrung. Bei Halbtönen wird es noch schwieriger: Hier heißt es, die Flöte im richtigen Winkel zu kippen, um den Ton auch genau zu treffen. Nur eine kleine Abweichung nach oben oder unten ergibt schon einen ganz anderen Ton. "Nach etwa einem halben Jahr kann man dann aber schon einfachere Lieder spielen", so Fischer, die seit 2010 der Faszination der Panflöte erlegen ist. "Mich fasziniert einfach der Klang. Er hat etwas Beruhigendes und Meditatives an sich".



Exotisches Instrument

Dabei ist die Panflöte durchaus ein exotisches Instrument, so dass man es hierzulande eher selten in Konzerten hört. Und wenn, dann wird sie eher als Soloinstrument eingesetzt. Somit ist die Gruppe CumPan eher die Ausnahme, wo hier doch elf Flöten sowie eine Gitarre zusammenwirken. Um sich auf das Konzert vorzubereiten, übt die Gruppe derzeit jede Woche: Hier kommt es auf Feinheiten an, die einstudiert werden müssen. Die Lieder wurden gemeinsam herausgesucht. "Es eignet sich nicht jedes Stück für die Panflöte", weiß Marianne Fischer aus Erfahrung.

Beim Konzert in Münnerstadt wird eine große Palette angeboten. Von Balladen über südamerikanische Lieder bis hin zu klassischen Stücken wird alles dabei sein. Weihnachtliche Lieder werden ebenso zu hören sein wie das "Ave Maria", und natürlich darf auch das legendäre "El Condor Pasa" nicht fehlen.

Das Konzert der Gruppe CumPan findet am Sonntag, den 7. Januar, um 17 Uhr in der Aula des Johann-Philipp-von-Schönborn-Gymnasiums statt, es ist ein Benefizkonzert im Rahmen des Schönbornkollegs. Der Eintritt ist frei, die Spenden kommen der Baraa Primary School in Tansania zugute.