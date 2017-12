Preise für die besten Züchter

Gut besucht war die vorweihnachtliche Feier der Kleintierzüchter im Vereinsheim von Althausen. Der Vorsitzende Karl Heinz Mangold begrüßte die Anwesenden und hielt einen kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr. Er bedankte sich bei allen, die durch ihren Einsatz zum Erfolg beitrugen. Auch die Frauen bekamen ein dickes Kompliment für die Unterstützung bei den Feiern. Anschließend wurde es bei den adventlichen Liedern und Geschichten, vorgetragen von den Mitgliedern, so richtig gemütlich.



Dann folgte die Bekanntgabe der ersten allgemeinen Münnerstädter Rassekaninchenschau in Nüdlingen und der Geflügelschau vom Wochenende. Karl Heinz Mangold überreichte die Preise an den Vereinsmeister für Kaninchen Peter Hübner. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Patrick Nöth und Christoph Dietz. Stolz war auch Lino Schmitt als Jugendmeister. Die Pokal für die besten Hühner und den besten Hahn gingen an Patrick Nöth, Heribert Gessner und Karl Heinz Mangold.



Bei der Zucht von Tauben war Theo Körner der Beste, er erhielt den Kreisverbandsehrenpreis, ihm folgten Gerhard Dietz und Oskar Denner (punktgleich) welchem auch die Verbandsprämie überreicht wurde. Alle Aussteller erhielten einen Sonderehrenpreis für ihre Leistung, gespendet von Peter Hübner.



Dass die Haltung von Geflügel in den Ortschaften nicht ganz einfach ist, wurde von einigen Züchtern bestätigt. So beabsichtigt Patrick Nöth einen Teil seiner Vorwerkhühner (alte vom Aussterben bedrohte Rasse) an das Mürschter Kinderhaus zu spenden.