Oldie-Night mit Bodygards und Firestones

Jetzt steht bei den Bands "Bodygards" und den "Firestones" nur noch die Generalprobe bevor, ehe am Samstag, 10. Februar, wieder die Oldie-Night in der Münnerstädter Mehrzweckhalle steigt. Seit dem Herbst bereiten sich die Bands auf diesen Abend vor, der zum Faschingshöhepunkt 2018 wieder ein musikalische Zeitreise in die 1960er bis 1990er Jahre bieten wird. Angesagt sind Pop- und Rockoldies aus diesen drei Jahrzehnten, die ideal zum Tanzen und Zuhören sind. Die Bands spielen an diesem Abend im Wechsel. Für ein Set werden alle Musiker gemeinsam auf der Bühne stehen.



Der Kartenvorverkauf ist bereits gut gelaufen. Restkarten werden im Vorverkauf noch bis 8. Februar in den Münnerstädter Elektrogeschäften Schilling und Schlegelmilch angeboten. Der TSV ist Veranstalter der Oldie-Night. Der Verein weist daraufhin, dass im Vorverkauf erworbene Karten nicht mehr zurückgegeben werden können. Die Oldie-Night beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.