Nur 48 von 350 haben geantwortet

von DIETER BRITZ

Welche Interessen haben die Kinder und Jugendlichen der

Gemeinde, was sind ihre Freizeit-Aktivitäten und machen sie in den Vereinen

der vier Ortsteile mit? Um eine vernünftige und effektive Jugendarbeit

machen zu können, benötigen die Verantwortlichen Antworten auf diese und

andere Fragen. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte

Gemeindejugendpfleger Manuel Müller, der seit einem Jahr für die offene

Jugendarbeit in der Gemeinde zuständig ist, die Ergebnisse einer groß

angelegten Befragungsaktion unter den Kindern und Jugendlichen vor. Müller

ist über den Verein "Pro Jugend" angestellt und und kümmert sich jeweils zehn

Stunden pro Woche um die offene Jugendszene in den Gemeinden Maßbach,

Nüdlingen und Oerlenbach.



Sehr ausführlich berichtete Manuel Mueller, was die Jugendbefragung ergeben

hat. Angeschrieben wurden etwa 350 Kinder und Jugendliche im Alter von elf

bis 18 Jahren in allen vier Ortsteilen der Gemeinde. Insgesamt 48 von ihnen

(22 Mädchen und 26 Jungen) haben geantwortet. Ob dieser Rücklauf von etwa

14 Prozent ein guter oder schlechter Wert ist, darüber war man sich in der

Diskussion nicht ganz einig. "Zwölf bis 15 Prozent sind normal", meinte Manuel

Müller. Allein zwölf der Umfrageteilnehmer sind zwölf Jahre alt und machen

damit die größte Gruppe aus. 18-Jährige haben sich gar nicht beteiligt. Die

allermeisten (45) sind noch Schüler, zwei machen eine Ausbildung. Besonders

interessant ist für die Fachleute sicher die Frage "bist du aktiv in einem

Verein tätig?" Ein Drittel macht in gar keinem Verein mit, während 30

Prozent der Befragten sogar in mehr als einem Verein aktiv mitwirken.

Aufschlussreich ist auch die Differenzierung nach Ortsteilen: in Oerlenbach

machen nur 14 Prozent in keinem Verein mit, in Rottershausen schon 20, in

Eltingshausen 45 und in Ebenhausen sogar 54.



Die Hälfte der befragten Jugendlichen hat auch Hobbys, die sie außerhalb

der Gemeinde ausüben. Die meisten fahren nach Bad Kissingen (13) oder

Schweinfurt (acht). Genannt wurden in Bad Kissingen unter anderem

Schwimmen, Turnen, Karate, Schlittschuh, Wasserwacht. Schweinfurt waren

unter anderem Judo, Tanzen und Basketball. 87 Prozent der befragten Mädchen

und Jungen nutzt die öffentlichen Freizeitplätze der Gemeinde aktiv.



Gefragt wurde auch, ob die Jugendlichen mehr Möglichkeiten haben wollen,

politische Entscheidungen aktiv mitzugestalten. Dafür sind 89 Prozent,

dagegen 29 Prozent. "Vielleicht" antwortete einer der Befragten.

Interessant ist dabei, dass das Interesse der Mädchen an politischer

Mitbestimmung mit nur 13 Ja-Stimmen kleiner ist als das der Jungen (20).

Auf die Frage "wie würdest du dich organisieren, um dein Anliegen

vorzubringen?" nannten 20 eine Jugendversammlung, 13 einen Jugend- und

Kinderrat. Die Mehrheit der Befragten (54 Prozent) ist allerdings nicht

bereit, im Zuge aktiver Mitgestaltung ein Ehrenamt zu übernehmen.



Die Kinder und Jugendlichen hatten auch die Möglichkeit, selbst einige

Wünsche zu äußern und Bemerkungen zu machen. Aus Eltingshausen kam zum

Beispiel der Wunsch, "dass das, was hier angesprochen wird, ernst genommen

wird." Ein Wunsch aus Rottershausen war da konkreter: "Mehr Abfalleimer im

Dorf, so dass jeder seinen Müll selbst wegschmeißen kann." Jugendliche aus

Oerlenbach wünschen sich "statt drei Spielplätzen einen guten großen

Spielplatz" und "Verbesserungen auf dem Bolzplatz". Der Wunsch nach einem

Swimmingpool wird auch genannt. Aus Ebenhausen schließlich kommen der

Wunsch nach Eröffnung eines Jugendraumes und "ich möchte, dass endlich mal

was erneuert wird, zum Beispiel Fußballplatz, Basketball und die neue

Seilrutsche."



"Wir sollten die Ergebnisse ernst nehmen, sonst schalten die Jugendlichen

noch mehr ab", wurde in der anschließenden Diskussion betont. Die

Jugendlichen müssten mehr an Entscheidungsprozessen in Ehrenämtern und in

der Politik beteiligt werden. Die Eltern sollten sich mehr mit den

vorhandenen Angeboten für die Jugendlichen beschäftigen, forderte ein

anderer Diskussionsteilnehmer. Man könne ein bis zweimal pro Jahr

Versammlungen mit den Jugendlichen veranstalten, schlug Manuel Müller vor

und nannte als gutes Beispiel eine Jugendversammlung in Münnerstadt.