Noch einmal in der Mehrzweckhalle abrocken

Hierzu werden "Creedence Clearwater Revived" (USA/UK), featuring Johnny Guitar Williamson, sowie die "Joe Cocker Revival Band" und "Lucky´s Good Stuff" rockiges Flower Power Flair auf die Festivalbühne zaubern. Der Vorverkauf hat begonnen.



Die Woodstock-Legende CCR war eine der erfolgreichsten Bands der Welt und verkaufte zwischen 1969 und 1972 mehr Platten als die Beatles . Mit den Hits wie "Suzie Q", "Proud Mary", "Bad Moon Rising", "Who'll Stop the Rain", "Hey Tonight", "Have You Ever Seen the Rain" und viele mehr touren "Creedence Clearwater Revived" featuring Johnnie Guitar Williamson bereits seit 20 Jahren durch ganz Europa. Mit dem neuen Frontmann Peter Barton, ex "The Animals", hat die Band ein Pendant für John Fogerty gefunden, der stimmlich dem Original in nichts nachsteht. CCRevived" tritt mit einem All-Star Line-up auf. Johnnie Guitar Williamson, Lead guitar and Vocals, tourte mit John Fogerty und CCR in Europa, Asien und Australien und war ex Mitglied von "Titanic" sowie "The Animals". Chris Allen, Bass and Vocals, ist Mitglied der Rock-Legende "The Troggs". Walter Day, Drums and Vocals, tourte mit Don Henley von den Eagles sowie Smokie.



Joe Cockers musikalisches Erbe bleibt unvergänglich und unerreicht in der Geschichte des Rock, Soul und Blues. Die "Joe Cocker Revival Band" versteht es die Lebendigkeit von Joe Cockers Musik in einer hochklassigen und leidenschaftlichen Show authentisch wiederzugeben. Mit Herbert Gottschlich wurde ein Sänger gefunden, dem die Liebe und Achtung für sein Idol in jeder Sekunde und jeder Oktave anzumerken ist.



"Lucky´s Good Stuff" haben sich voll und ganz der Folk- und Rockmusik der 60er und 70er Jahre mit Songs der Rolling Stones, The Beatles, der Byrds, Eagles oder Bob Dylan - um nur einige zu nennen, verschrieben. Längst ist die 2009 von Lucky Herbert gegründete Band vom Insider Tipp zum Garanten für beste Rockmusik geworden.



Mit dem "Last Walz Festival" wird am 17. März ein Kapitel Mürschter Live-Musikgeschichte geschrieben. Zum letzten Mal rockt und rollt es hochklassig in der MZH.





Tickets gibt es an den bekannten VVK-Stellen, Hotline Service Point, Tel.: 09733/81220, sowie unter www.mkm-music.com