Nikolaus zu Besuch

Die Familien der Kindergartenkinder in Wermerichshausen gestalten in der Adventszeit jeweils ein Fenster, das nachts beleuchtet ist. Diesmal hieß das Motto "Weihnachten in aller Welt". Initiator ist das Kinderkirchenteam der kath. Pfarrgemeinde (Alexandra Kehl, Carolin Kirchschlager und Carmen Morber). Die Frauen bestreiten auch die Nikolausfeier mit dem Obst- und Gartenbauverein, der zuvor seinen Adventskaffee abhält. Für das gemütliche Beisammensein hatte Vereinsvorsitzende Monika Weigand die Gitarrengruppe "So senn mrr" aus Großwenkheim engagiert, die mit adventliche Lieder, Geschichten und Gedichte darbrachte. Anschließend traf sich Jung und Alt vor der alten Schule um den Nikolaus zu empfangen.