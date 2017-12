Neujahrskonzert in der Münnerstädter Stadtpfarrkirche

Die Stadtpfarrkirche Münnerstadt ist nicht nur ein Synonym für weltweit bedeutende Kunstschätze wie der Riemenschneideraltar, sondern auch für kirchenmusikalische Deshalb beginnt die Konzertreihe "Klangraum Stadtpfarrkirche Münnerstadt" für 2018 gleich mit einem weiteren Highlight, mit dem schon seit vielen Jahren zur Tradition gewordenen Neujahrskonzert am Montag, 1. Januar. Beginn ist um 17 Uhr.



Für dieses Konzert hat der musikalischer "Hausherr" der Stadtpfarrkirche, Regionalkantor Peter Rottmann, die mit mehreren internationalen Gesangspreisen ausgezeichnete Starsopranistin Radka Loudová-Remmler sowie einen der besten Trompeter der Region, den Bad Neustädter Jürgen Weyer gewinnen können. Zur Aufführung kommen, neben virtuosen Orgelwerken aus Barock und Romantik auf der klangschönen Klais-Orgel der Stadtpfarrkirche Werke für Gesang, Trompete und Orgel, und zwar von Michel-Richard Delalande (Concert de Trompettes für Trompete und Orgel), Claude-Bénigne Balbastre (Joseph est bien Mariè), Alessandro Scarlatti (Con voce festiva), Johann Sebastian Bach (Jesu bleibet meine Freude), Georg Friedrich Händel (Eternal Source of Light Divine aus "Ode fort the Birthday of Queen Anne", Suite in D-Dur für Trompete und Orgel und die Arie der Cleopatra aus "Julius Cäsar" (V'adoro pupille), Johann Leon Boëllmann (Suite gothique), David German (Festive Trumpet Tune) und von Charles Gounod das Sanctus aus der Cäcilienmesse.



Karten sind nur an der Konzertkasse erhältlich. Die Kirchenbänke sind beheizt.