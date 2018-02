Neue Schülerlotsen an der Mittelschule Maßbach

In Form eines kleinen Empfangs im Maßbacher Rathaus führten Bürgermeister Matthias Klement und Schulleiter Wolfgang Wittmann 21 neue Schülerlotsen aus der 7. und 8. Klasse der Mittelschule Maßbach nun offiziell in ihr Amt ein und übergaben die Lotsenausweise.



Zuvor erhielt jeder Schüler an seiner Lotsenstelle eine Einweisung durch Verkehrserzieher Matthias Kleren. Dazu fand eine Busfahrt durch die Orte Poppenlauer, Rothhausen, Volkershausen, Rannungen und Maßbach statt.



Große Zahl der Freiwilligen gelobt

Schulleiter Wittmann lobte die große Zahl der freiwilligen Schulweghelfer. Denn alle Schüler der 7. Klasse und zwei Neuzugänge der achten Klasse nahmen an der Lotsenausbildung teil. Die meisten von ihnen werden sich nun als Schülerlotsen engagieren. Der Rektor bedankte sich bei den Jungen und Mädchen für ihre Bereitschaft, sich für die Sicherheit ihrer Mitschüler einzusetzen.



Bürgermeister Klement zeigte sich sehr erfreut über das Engagement der jungen Bürger, die sogar bei Minusgraden für die Sicherheit ihrer Mitschüler sorgen. Auch Verkehrserzieher Kleren dankte den Siebt- und Achtklässlern für deren Engagement zur Absicherung der Schulwege. Er merkte an, dass es in den letzten Jahren keinen Unfall an einer Lotsenstelle gegeben hätte. Die neuen Lotsen freuen sich nun schon auf ihren ersten Einsatz ab nächster Woche.