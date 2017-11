Musikalische Einstimmung auf Weihnachten

Traditionell wurden beide Tage eingeleitet durch den einheimischen Chor Mirjam unter der Leitung von Richard Mützel. Dass die Sänger ihr Publikum mit vorwiegend zeitgemäßen Liedern über den Glauben an Gott in den Bann ziehen, wussten die Insider ja bereits. Der Chor Mirjam mit neun Sopran-, sieben Alt-, zwei Tenor- und zwei Bassstimmen wurde am Klavier begleitet von Sofia und Katja Mützel sowie von Daniel Keller, außerdem von Anna Mützel an der Flöte und an der Orgel von Daniel Keller. Die Moderation lag in den Händen von Markus Mützel. Zum kleinen Jubiläum wurde das Konzert noch ergänzt durch die selbst geschriebenen und vorgetragenen Gedichte von Patrizia Müller aus Geldersheim.



Die offizielle Eröffnung der Dorfweihnacht durch Bürgermeister Egon Klöffel vor dem Rathaus, wurde mit Liedbeiträgen musikalisch begleitet vom Kinderhaus "Unterm Regenbogen" unter der Leitung von Renate Saal und der "Grundschule Thundorf-Rothhausen" mit Petra Poppel. Den musikalischen Abschluss am Samstag gestaltete der Posaunenchor Oberlauringen unter der Leitung von Reinhold Förster vor dem Musikheim



Der Besuch vom Nikolaus (Heiko Hertl), mit seinen Engeln (Leni Büchner, Sabrina Hoch) und der Bescherung der Kinder am Sonntag Nachmittag wurde gesanglich vom Kinderchor "Gottesgüte" aus Oberlauringen umrahmt. Die behinderten Mädchen und Jungen ernteten für ihre vorweihnachtlichen Lieder, gesungen vor dem Rathaus, viel Beifall. Kaum war dieser Programmpunkt beendet, ging es in der evangelischen Kirche mit einem Chorkonzert und "Il Cantare" aus Maßbach, verstärkt durch eine Bläsergruppe.



"Il Cantare" ist italienisch und bedeutet so viel wie "Das Singen" oder "Der Gesang", erklärte der der Sprecher des Chores, Bernhard Schraut. "Nicht nur die Stimme ist uns wichtig, sondern alle fünf Sinne". Das Repertoire des Chores besteht aus vielen Gesangsrichtungen, von Kirchenliedern, über Gospels zu Rock und Pop und klassischen Werken. Im Jahre 2000 fanden sich 20 Sänger zusammen, um nur ein einziges Lied bei einem einzigen Auftritt auf die Bühne zu bringen. Daraus enststand der "Chor Il Cantare". Die Leitung der Bläsergruppe mit Flöte Oboe, Trompete, Horn und Posaune lag in den Händen von Christian Thelen.



Zur nächsten vollen Stunde strömten die Besucher zur gegenüber liegenden katholischen Kirche. Dort erwarteten die Liedermacherin Doris Kampmann aus Hassfurt und ihre "KisiKi - Kids" (Kinder singen für Kinder) die Besucher und Gäste. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kindern den Zugang zu gemeinschaftlich erlebtem Gesang mit Musik zu ermöglichen. KisiKi ist ein Projekt, das die Doris Kampmann entwickelt hat. Das musikalisches Wirken der Grundschullehrerin begann 2004 mit dem Kinderkonzert "Gott liebt Kinder" im Haßfurter Kindergarten "St. Barbara". Seitdem hat sie bei verschiedenen Festen an verschiedenen Orten musikalisch mitgewirkt, selbst viele Mitmachkonzerte gegeben, Kinderlieder geschrieben und CDs veröffentlicht.

"Das Wasserschloss bot ein stimmungsvolles Ambiente", sagte Doris Kampmann. Um 17.30 Uhr beschlossen die Alphornfreunde musikalisch die 10. Thundorfer Dorfweihnacht.



Aber nicht nur die musikalischen Auftritte sorgten für Adventsstimmung, auch die Vielfalt der rund 60 Aussteller in den zum Teil historischen Gebäuden zogen tausende von Besuchern in ihren Bann. Viele Aussteller kommen schon seit Jahren, so wie Manfred Lutz aus Windheim mit seinen Schnäpsen, Likören und Edelbränden. Er ist von Anfang dabei und lobt die gute Organisation und das kompetente und freundliche Organisationsteam. Insgesamt sei es ein schönes Ambiente im historischen Ritterkeller. "Es ist für uns jedes mal eine Einstimmung für die Advents- und Weihnachtszeit".



Genauso sieht es auch Elke Garmatsch aus Löffelsterz, die auch seit 2008, also von Anfang an dabei ist. "Thundorf ist immer einen Besuch wert, weil es ein abwechslungsreiches Angebot an Waren gibt und vor allem das Dorf selbst wunderschön weihnachtlich herausgeputzt ist", sagte sie. Einziger Wermutstropfen war das teils nasskalte, regnerische Wetter.



Der Glühweinstand am Ritterkeller wird auch in diesem Jahr an den Samstagen im Advent ab Einbruch der Dunkelheit in Kooperation vom Malteser Hilfsdienst und dem TSV Thundorf geöffnet.