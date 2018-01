Münnerstädter Schüler zeigen "Verwandlung"

Die Vernissage findet am Freitag, 12. Januar , in der Villa des Kunstvereins am Donsenhaug 3 in Bad Neustadt statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu sehen ist die Kunstausstellung dann noch bis 21. Januar, jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.



Im P-Seminar sind sehr unterschiedliche Werke mit einem breiten Spektrum an Techniken entstanden. Unter dem Motto "Verwandlung" werden Fotografien, Collagen, Gemälde und Skulpturen zu sehen sein. So wurden beispielsweise verschiedene Alltags-Gegenstände zu Kunstobjekten gestaltet. Die Ergebnisse spiegeln nicht nur Kreativität und Kunst wider, sondern beinhalten auch Überraschendes oder Humoriges. Kunstlehrerin Regine Merz ist Projektleiterin des Seminars, das 14 Schülerinnen und Schüler absolvierten.