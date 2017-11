Münnerstadt: Film informiert über Alzheimer

Einblicke ins Leben von Alzheimererkrankten gibt eine Spielfilmvorführung in Münnerstadt am kommenden Dienstag, 28. November. Bereits im September dieses Jahres gab es eine gemeinsame Veranstaltung zum Thema "Alzheimer" in Münnerstadt.



Ab 18 Uhr laden die Julius Fachstelle für pflegende Angehörige, der Julius Ambulante Pflegedienst und die Caritas Sozialstation St. Veronika zu einer Spielfilmvorführung ins Haus St. Michael, Klostergasse 10 in Münnerstadt. Gezeigt wird der bewegende Verlauf einer Alzheimererkrankung. Dafür wurden Menschen von Beginn an ihrer Erkrankung begleitet und ihre Veränderungen im Laufe dieser Zeit dokumentiert. Entstanden ist ein bewegender Spielfilm. Einerseits gewährt er betroffenen Menschen und Angehörigen tiefe Einblicke in eine komplexe Materie, andererseits zeigt er die unterschiedlichen und emotionalen Phasen dieses Krankheitsverlaufs.



Die Sozialpädagogin und Leiterin der Fachstelle für pflegende Angehörige des Juliusspitals, Monika Dürr und Josef Reichert, Leiter der Caritas Sozialstation St. Veronika aus Münnerstadt, stehen im Anschluss für Gespräche zur Verfügung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei.