Mittwochskegler bei Maßbachs Kegel-Dorfmeisterschaft ganz vorne

Das siegreiche Team bildeten Artur Schneider (130 Holz), Peter Pfarr (108), Manfred Konietschke (111) und Armin Frank (121). Die Plätze zwei und drei gingen an die 1. Mannschaft der Fußballer und an die Hobbykegelgruppe "Vip" aus Altenmünster . Als die Mittwochskegler an den Start gingen, spielten sie ihre langjährige Erfahrung aus, 40 Jahre Hobbykegeln, und übernahmen mit hervorragenden 470 Holz die Spitze. Am letzten Wettkampftag ging dann der amtierende Dorfmeister an den Start. Die Mannschaft "Wir" Familie Dünisch spielte mit Manfred (116 Holz), Silke

(116), Marius (112) und Rudolf (98) insgesamt 442 Holz. Für den ersten Platz reichte es diesmal nicht, kurzzeitig lag das Team auf den dritten Platz, am Ende reichte es für den fünften Rang.



"Zufall Kegler" greifen ein

Nun griffen die "Zufall Kegler" ins Geschehen ein. In den Einzeldisziplinen hatten sie schon einige Dorfmeistertitel errungen, nun wollte sie endlich mal im Mannschaftswettbewerb aufs Treppchen kommen. Es spielten: Anita Göllnitz (118 Holz), Matthias Hahn (113), Silke Dünisch (106) und Rudolf Dünisch (113). Mit guten 450 Holz lag die Mannschaft acht Holz hinter den Zweitplatzierten, vorläufig auf den dritten Platz. Denn mit den allerletzten Wurf im Mannschaftswettbewerb verwies Daniel Albert die "Zufall Kegler I" auf den vierten Rang, und er erkämpfte mit einem Holz Vorsprung seiner Mannschaft "Vip" aus Altenmünster den dritten Rang. Für " Vip" spielten: Jutta Böhm (107 Holz), Sandra Raab (108), Gerald Berwind (106) und Daniel Albert (130).



Mit der Familie Brandl, Platz 15, und der Mannschaft "Wir" Familie Dünisch, Platz 5, waren zwei reine Familienmannschaften am Start. Die Fußballabteilung schickte fünf Teams ins Rennen um den Titel. Es reichte für die Plätze 2,6,7,10 und 12. Die "Zufall Kegler" waren mit drei Mannschaften am Start und kamen auf die Plätze 4,9 und 11. "Vip" Altenmünster war ebenfalls drei Mannschaften dabei, und sie erreichten Platz 3,8 und 13. Zwei Teams schickten die Mittwochskegler ins Rennen - sie belegten am Ende die Ränge 1 und 14.



Spendiert wurden die Gutscheine und die Familienpizza vom Gastwirtsehepaar Erwin und Marianne Lieblein. Die 30 Liter Bier wurden von der Brauerei Kauzen spendiert. Die vier Wanderpokale

für den VG Pokal (Pokal der Verwaltungsgemeinschaft) stiftete der Bürgermeister Markt Maßbach Matthias Klement.



Rund 80 Hobby- und Sportkegler am Start

In den zehn Einzeldisziplinen spielten rund 80 Hobby- und Sportkegler um den Titel des Dorfmeisters und um den Pokal der Verwaltungsgemeinschaft (VG-Pokal). Bei den Senioren siegte Artur Schneider (130) von Armin Frank (121) und Manfred Dünisch (116). Bei den Seniorinnen lag Anita Göllnitz (113) vorne. Auf weiteren Plätzen landeten Ilse Pötschke (101) und Margitta Konietschke (90). Bei den Herren siegte Jakob Schöller (136) vor Marius Dünisch (131). Dritter wurde Daniel Albert (130). Bei den Frauen ging Silke Dünisch (116) als Siegerin hervor. Zweite wurde Anne Schneider (112) vor Hildegard Hauch (110). Der Jugend U-18-Wettbewerb ging an Lucas Braun (102), der U-14 an Felix Holzberger (94).



Im VG-Pokal der Frauen ging Melanie Schöller zum vierten Mal in Folge als Siegerin hervor. Sie erreichte 518 Holz. Es folgten Karin Stürmer (472) und Anita Göllnitz (387). Den VG-Pokal der Herren sicherte sich Karl-Heinz Bach (544). Es folgten Edgar Schneider (539) und Alois Kitzinger (539).

Die Jugend-VG-Pokale sahen Reyyan Gül (426) bei den Mädchen und Niklas Schusser (434) bei den Jungs als Sieger.



Vorankündigung

Die Dorfmeisterschaft 2018 wird am Samstag den 22. Dezember beginnen und am Sonntag den 30. Dezember enden. Es wird ein reiner Jugendtag stattfinden.