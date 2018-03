Mittelschule: Sieg ohne Gegentor

Begeisterung und lautstarke Anfeuerungsrufe schallten von den Rängen für die elf Teams bei den Hallenfußballmeisterschaften der Freiherr-von-Lutz-Mittelschule in der Münnerstädter Dreifachturnhalle. Souveräner Sieger wurde beim Wettbewerb der 5. und 6. Klassen die Klasse 6 aG und bei den Klassen 7 bis 10 die 9. Klasse der Schlossberg-Volksschule Nüdlingen. Am treffsichersten zeigten sich bei den Jüngeren Nils Nöth und Mohamed Maleiki, bei den älteren Schülern wurde Mahdi Maleiki Torschützenkönig.



Konrektor Michael Kübert wünschte sich zu Beginn des Hallenfußballturniers nach dem Motto "Jeder gegen jeden" spannende und faire Spiele - sein Wunsch wurde erfüllt. Nach dem Motto "Jeder gegen jeden" gewann die Klasse 6 a alle drei Begegnungen ohne jedes Gegentor. Entscheidend zum Erfolg trugen die beiden Torschützenkönige Mohamed Maleiki und Nils Nöth bei, die in dieser Gruppe die meisten Treffer erzielten. Platz zwei sicherte sich die Klasse 5a, auf den Plätzen folgten die Klasse 6 b vor der 5a.



Spannung bis zuletzt

Bei den "Großen" kämpften sieben Teams um den Sieg. Zu den sechs Klassen an der Mittelschule Münnerstadt kam die 9. Klasse der Schlossberg-Volksschule aus Nüdlingen dazu. Bis zum letzten Spiel herrschte Hochspannung, als die beiden bis dato ungeschlagenen Mannschaften der 9. Klasse aus Nüdlingen und die Münnerstädter M 10 aufeinandertrafen. Am Ende genügte dem Team um Torschützenkönig Mahdi Maleiki ein torloses Remis im absoluten Spitzenspiel. Ungeschlagen und mit einem tollen Torverhältnis von 18 zu null Toren holte man sich den Turniersieg vor der M 10 aus Münnerstadt, die ebenfalls ungeschlagen, aber mit zwei Remis, den zweiten Platz belegte. Dritter wurde die Klasse 9 a vor der 8. Klasse, der Klasse 7 b, der M 9 und der 7 a.



Konrektor Michael Kübert freute sich über ein von Markus Barthel top organisiertes und durchgeführtes Hallenturnier, gute Schiedsrichterleistungen von Markus Barthel und Alex Triphan sowie Ben Seifert, der als Ersthelfer nur einen kleineren Einsatz zu verzeichnen hatte. Für das Catering während des gesamten Turniers waren die Schüler der M 10 mit ihrer Klassenlehrerin Jessica Gabold verantwortlich.