Meister der weißen und schwarzen Tasten

Die Musikschule des Landkreises Rhön-Grabfeld, unterstützt durch die Sparkasse Bad Neustadt, lädt in diesem Jahr zum elften musikalischen Förderwettbewerb "Talentissimo" ein. Angesprochen werden all die jungen Pianisten in Rhön und Grabfeld. Nun hoffen Schirmherr Landrat Thomas Habermann wie auch der Direktor der Sparkasse Bad Neustadt, Georg Straub, und Ulrich Wehner, Leiter der Kreismusikschule, auf möglichst viel Interessierte. Wichtig ist es Ulrich Wehner aber auch, dass die Bevölkerung mit dabei ist. Alle Veranstaltungen sind öffentlich. "Klavier" heißt es denn auch beim Vorspieltag am Samstag, 5. Mai, zwischen 9 und 18 Uhr, im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen. Dort findet am Tag darauf, Sonntag, 6. Mai, um 16 Uhr das Preisträgerkonzert statt.



Wettbewerb erstmals 2008

Thomas Habermann und Georg Straub erinnerten bei einem Pressegespräch daran, dass im Jahr 2008 der neue musikalische Förderwettbewerb erstmals gestartet wurde. Ziel war und ist es bis heute, jungen Musikern, die mit Eifer und Übungsfleiß ein Musikinstrument erlernen, eine Bühne zu bieten. Im jährlichen Wechsel der Instrumente sollen damit vor allem auch junge Talente angesprochen werden, die bisher wenig Gelegenheit hatten, sich einem breiteren Publikum zu präsentieren. Diesmal richtet sich der Förderwettbewerb an all jungen Pianisten. Anmelden kann man sich bis zum 10. April bei der Musikschule des Landkreises, Dr. Ernst-Weber Straße 14, Bad Königshofen, Tel.: 09761/1491, oder info@musikschule-rhoen-grabfeld.de.



Spaß und Freude am Klavierspiel

"Die Kinder und Jugendlichen müssen erst mit ihrem Lehrer Stücke aussuchen und einstudieren. Erst bei reellen Teilnahmechancen melden sie sich dann an", erklärt Ulrich Wehner. Die Verantwortlichen des Wettbewerbs verweisen auch darauf, dass sich die Teilnehmer mit anderen messen können: "Vielleicht ist es auch der Beginn für eine erfolgreiche Karriere als Pianistin oder Pianist." An erster Stelle stehen bei dem Wettbewerb aber vor allem Spaß und Freude am Klavierspiel.



Die Jury setzt sich aus Fachjuroren aus dem Bereich Klavier zusammen. Juryvorsitzender ist Ernst Oestreicher, Leiter der Berufsfachschule für Musik in Bad Königshofen. Beim Vorspieltag am 5. Mai im Orgelsaal der Berufsfachschule für Musik sollten die jungen Künstler Jury und Publikum zeigen, "was sie drauf haben", sagen Landrat und Sparkassendirektor sowie Ulrich Wehner von der Kreismusikschule.



Teilnahmebedingungen

Die Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz im Landkreis Rhön-Grabfeld haben und dürfen nicht in einer musikalischen Berufsausbildung stehen. Gespielt werden darf nur aus den Originalausgaben, wobei für die Jury jeweils drei Kopien der Stücke mitzubringen sind.





Die Teilnehmer sind in Altersgruppen aufgeteilt: Altersgruppe 1a und 1b Geburtsjahrgang 2010 bis 2011 (Spieldauer drei bis fünf Minuten), Geburtsjahrgang 2008 bis 2009 (vier bis sechs Minuten). Altersgruppe 2 sind die Jahre 2006 bis 2007 (sechs bis acht Minuten), 2004 bis 2005 (acht bis zehn Minuten), 1998 bis 1999 (15 bis 17 Minuten), 2000 bis 2001 (15 bis 17 Minuten), 2002 bis 2003 (zehn bis zwölf Minuten), Für jede Altersgruppe gibt es Pflichtstücke. Die punktbesten Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeder Altersgruppe erhalten wieder Förderpreise der Sparkasse Bad Neustadt. Mehr zu den Teilnahmebedingungen und den Musikstücken gibt es unter www.nesregio.de.