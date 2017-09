Maßbacher Stolpersteine zum Gedenken geputzt

von DIETER BRITZ

Geputzt wurden die 13 "Stolpersteine" im Rahmen der jüdischen

Kulturtage von der Bundestagsabgeordneten Sabine Dittmar, Bürgermeister

Matthias Klement, den Marktgemeinderäten Wolfgang Rützel und Felix

Neunhoeffer, der evangelischen Religionslehrerin Susanne Ziegler sowie von

Klaus Bub, der in der früheren Maßbacher Synagoge ein Museum eingerichtet

hat. Die Zukunft dieses kleinen, aber sehr interessanten Museums wird sich

am 18. Oktober entscheiden. An diesem Tag wird im Amtsgericht in

Schweinfurt das Gebäude, in dessen Hinterhaus sich die Synagoge befindet,

zwangsversteigert.



Die Stolpersteine in der Bäckergasse, Neuen Straße, Wirthsgasse,

Poppenlauererstraße und auf dem Marktplatz erinnern an die letzten 13 im

Jahr 1942 deportierten und ermordeten jüdischen Mitbürger von Maßbach.

Verlegt wurden die Stolpersteine im Jahr 2012. Im Landkreis war Maßbach nach Bad

Kissingen die zweite Gemeinde, in der Stolpersteine verlegt wurden. Den

Anstoß dazu gab seinerzeit Andrea Bloch, die den ersten Stein spendete. "Es

war kein Problem, das Geld zusammenzubekommen. Am Ende war mehr da, als

Stolpersteine benötigt wurden", erzählte Klaus Bub. Er hat die Geschichte

der 1942 untergegangenen jüdischen Gemeinde in Maßbach minutiös

dokumentiert.



Führungen angeboten

Im Rahmen der jüdischen Kulturtage bot Klaus Bub für interessierte

und Bürger Führungen an. Dabei erzählte er unter anderem, dass

die jüdische Gemeinde um 1850-1860 am stärksten war. Damals machte sie etwa

20 Prozent der Einwohnerzahl aus. Der Markt Maßbach war schon immer ein

wichtiger Handelsplatz und darum für lange Zeit auch ein idealer Ort für

jüdische Händler, schreibt Bub in einer kleinen Broschüre "Maßbach unterm

Davidstern". Als Teil der Gemeinde seien sie Mitglieder der Vereine oder

bei der Feuerwehr gewesen und saßen, wie der Bäcker Samuel Eberhardt, als

Gemeinderat im Rathaus. Schon weit vor der Nazizeit nahm der Anteil

allerdings stetig ab. Viele jüdische Mitbürger zogen weg in andere Städte

und Gemeinden oder wanderten aus. Spätestens 1933 fingen die Schikanen an,

von der schlimmen "Reichskristallnacht" blieben auch die Maßbacher Juden

nicht verschont. Damals wurde die Synagoge zerstört und aufgegeben. Am 14.

Juli 1942 schließlich wurden die letzten Juden abgeholt, deportiert und

später in Konzentrationslagern ermordet. In einem Internet-Gedenkbuch des

Bundesarchivs finden sich die Namen:

(dort "Suche im Namensverzeichnis" anklicken, dann "Wohnort" und

schließlich "massbach" eingeben). Dort sind auch die 27 jüdischen NS-Opfer

aus dem Ortsteil Poppenlauer aufgeführt.



Die frühere Maßbacher Synagoge befindet sich im hinteren Teil des

Gebäudekomplexes Poppenlauerer Straße 4. Am 18. Oktober um 13 Uhr wird

alles zusammen im Schweinfurter Amtsgericht zwangsversteigert.

"Rückgebäude: eingeschossiges, nicht unterkellertes Gebäude, ehemalige

Synagoge unter Denkmalschutz, Nutzfläche rund 140 Quadratmeter, Errichtung

um 1750 mit Renovierungen, derzeitige Nutzung als Gedenkstätte bzw. Museum"

heißt es im Internet. Als Verkehrswert werden 127.000 Euro angegeben. Wer es

heißt es im Internet. Als Verkehrswert werden 127.000 Euro angegeben.







Bürgermeister Matthias Klement hatte schon früher verlauten lassen, dass er

an der Übernahme des Gebäudes durch die Marktgemeinde und der Erhaltung des

Museums Interesse hat. Allerdings braucht er dazu noch die Genehmigung des

Marktgemeinderates. Am heutigen Dienstag steht die Frage, ob die

Marktgemeinde Massbach am 18. Oktober bei der Zwangsversteigerung mitbieten

wird, auf der Tagesordnung der nicht-öffentlichen Sitzung, wie Klement am

Montag im Gespräch mit unserer Zeitung mitteilte.















