Maßbach: Hang rutscht ab

Die Hangabsicherung in der Parksiedlung im Ortsteil Maßbach wird aufwendiger und damit teurer als ursprünglich geplant. Grund dafür ist der schlechte Zustand des Jahrzehnte alten Abwasserkanals, der bei einer Kontrolle durch Videoaufnahmen zutage kam. Der Marktgemeinderat vergab in seiner jüngsten Sitzung die Planungsarbeiten für den Kanal-, Wasserleitungs- und Straßenbau an das Hassfurter Planungsbüro Baurconsult. Bereits im Dezember letzten Jahres war die Planung der eigentlichen Hangabsicherung an das Büro Hatwieger aus Üchtelhausen vergeben worden. Außerdem wurde damals ein inzwischen fertiggestelltes Bodengutachten in Auftrag gegeben.



Ein Zentimeter breiter Riss durch die Fahrbahn beweist, dass der Hang in Richtung Neue Straße langsam aber sicher abrutscht und gesichert werden muss. Bereits im Jahr 2015 war deshalb das Büro Hatwieger mit der Erstellung einer Vorplanung und Kostenschätzung für die Hangabsicherung beauftragt worden. Im Dezember 2017 wurden dann die technischen Möglichkeiten in öffentlicher Sitzung diskutiert und das Büro mit der Weiterführung der Planung, einschließlich der Erstellung der Ausschreibungs- und Bauausführungsunterlagen beauftragt.



Das Büro Hatwieger kann die zusätzlichen Planungsarbeiten für den Kanal- und Wasserleitungsbau, sowie für den Straßenbau, die sich aufgrund des schlechten Zustandes des Kanal ergeben, nicht übernehmen, erläuterte Bürgermeister Matthias Klement (CSU). Deshalb wurde das Planungsbüro Baurconsult hinzugezogen. "Der Umfang der erforderlichen Arbeiten war bei der Auftragsvergabe nicht absehbar und hat sich erst im Rahmen der bisher durchgeführten Arbeiten ergeben", betonte der Bürgermeister. Deshalb sei bei einem gemeinsamen Termin mit Vertretern beider Büros die Aufteilung der entsprechenden Planungsleistungen festgelegt worden. Hatwieger bleibt federführend für die bereits vergebene Hangabsicherung, Baurconsult ist für Wasser-, Kanal- und Straßenbau zuständig. Dem stimmte der Marktgemeinderat einstimmig zu.



Elmar Dusold vom Büro Baurconsult begründete ausführlich, warum der Abwasserkanal erneuert werden muss. Bei der Video-Befahrung durch den Umweltdienst Barthel in Poppenlauer habe sich gezeigt, dass der 40 bis 50 Jahre alte Kanal Risse und Löcher hat, dass Hausanschlüsse unsachgemäß angebunden sind, dass der Beton stark korrodiert ist. "Das Problem ist nicht die Abwassermenge, die Dimension des Kanals reicht völlig, aber er ist einfach defekt", betonte Dusold. Der Kanal sollte nicht mehr mit dickeren Betonröhren erneuert werden, sondern mit dünnwandigen Polypropylen-Rohren. Im Zuge der Kanal-Erneuerung sollte dann auch die alte Wasserleitung in den selben Graben neu verlegt werden. Soweit nötig sollten auch die Kanal- und Wasseranschlüsse erneuert werden.



Die Marktgemeinderäte Wolfgang Dünisch (WGP) und Achim Bieber (BBP) wollten wissen, ob es möglich ist, das Abwasser in Zukunft getrennt vom Regenwasser (sogenanntes Trenn-System) zu sammeln. "Dann würden die Kosten explodieren", meinte dazu Elmar Dusold. Bürgermeister Klement agte: "das ist ein massiver Eingriff, dass gäbe massive Kosten" und wies darauf hin, dass dann in der ganzen Gemeinde umgestellt werden müsse.



Noch dieses Jahr sollen die Kanal-Arbeiten durchgeführt werden. Danach folgt im kommenden Jahr zunächst die Hangabsicherung und schließlich der Straßenbau. Elmar Dusold rechnet damit, dass die Arbeiten im September oder Oktober 2019 abgeschlossen werden könnten. Auch über die Kosten wurde diskutiert. In letzter Zeit gab es erhebliche Kostensteigerungen und manchmal Probleme, überhaupt Angebote zu bekommen, erläuterte Elmar Dusold. "Wir haben keine Wahl. Was sollen wir machen?", klagte Matthias Klement. Addiert man die in der Sitzung des Marktgemeindesrates genannten Summen, kommt man auf etwa eine Million Euro Baukosten, die sich auf 2018 und 2019 verteilen. Dusold hat so kalkuliert, dass es hinterher nicht heißt "ätsch, das kostet doch 100 000 Euro mehr", sagt er.