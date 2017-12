Maßbach: Freibad-Gutscheine für Schülerlotsen

Rektor Wolfgang Wittmann und Bürgermeister Matthias Klement bedankten sich bei ihnen für ihren ehrenamtlichen Einsatz. Dankesworte gab es aber auch für die Mädchen und Jungen der achten Jahrgangsstufe, die sich nun seit fast einem Jahr als Schulweghelfer engagieren sowie für die beiden Verkehrserzieher Matthias Kleren und Stefan Löser und Lotsenbetreuerin Annabell Fleischmann.



Schulleiter Wolfgang Wittmann begrüßte die anwesenden Gäste und lobte den Einsatz der Schülerlotsen. Er dankte den Schülern der 9. Klasse und forderte die Jüngeren auf, sich weiterhin zu engagieren. In den letzten Tagen hatte er alle Lotsenstellen abgefahren und die Lotsen, die trotz Regen, Schnee und Kälte dort ihrem Dienst nachkamen, besucht. Als Wertschätzung stellte er in einer Power Point Präsentation die Eindrücke seiner Rundfahrten zusammen und bedankte sich damit bei den Schülern.



Große Schüler tragen Verantwortung für die kleinen

Bürgermeister Matthias Klement bezeichnete die Lotsen als Vorbilder für die anderen Kinder:" Ihr arbeitet sehr sorgfältig und müsst bei der Arbeit immer hellwach sein." Er bat sie, auch in Zukunft für die Sicherheit ihrer Mitschüler zu sorgen. Als Dankeschön brachte er ihnen Freibad-Gutscheine und eine kleine Brotzeit mit. Verkehrserzieher Matthias Kleren hob hervor, dass es seit Jahrzehnten keinen Schulwegunfall an einer Lotsenstelle gegeben hatte:" Ihr seid uns wichtig. Die Eltern verlassen sich auf euch."



Anschließend überreichte er dem Schulleiter einen Zuschuss zum Schülerlotsenausflug, der voraussichtlich nach Nürnberg führen wird. Außerdem erhielten die Neuntklässler, die im Frühjahr ausscheiden werden, als Anerkennung für ihren ehrenamtlichen Einsatz eine Urkunde und eine Anstecknadel. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Schulband.