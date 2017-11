Martin Kaiser folgt Theo Tüchert nach

Die Neuwahlen, die im Rahmen der Jahreshauptversammlung stattfanden, gingen rasch und ohne Komplikationen über die Bühne. Martin Kaiser wurde neuer Vorsitzender und übernimmt somit den Posten von Theo Tüchert, der nicht mehr zur Wahl angetreten war. Sein Stellvertreter ist Klaus Krämer, Kassier ist weiterhin Bernd Tüchert. Zum Schriftführer wurde Josef Ludsteck gewählt, als Beisitzer fungiert nun Theo Tüchert.



"So gut ist es noch nie gelaufen. Das war einmalig in der Vereinsgeschichte. Gleich zwei RV (Reisevereinigung)-Meister. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es schon einmal vorkam", betont Theo Tüchert. So wurde die Schlaggemeinschaft Tüchert erstmals gemeinsam mit Paul Tüchert 1. Vereinsmeister, erster in der Brieftaubentransportgemeinschaft sowie 1. RV-Meister. Außerdem wurde sie Stadtmeister und konnte den Charly-Generalmeisterpokal erringen, der von der Stadt ausgeflogen wurde.



Sehr erfolgreicher Nachwuchs

Die Schlaggemeinschaft konnte sich über viele weitere Auszeichnungen freuen, insgesamt gelang es ihr, 14. Deutscher Meister zu werden. Doch auch der Nachwuchs war sehr erfolgreich. "Es freut mich besonders, dass unser jüngstes Mitglied Paul Tüchert in der Kategorie 7 bis 10 Jahre von ganz Deutschland den 1. Platz und von den gesamten Jugendlichen aus Deutschland den 5. Platz errungen hat. Bei der Brieftaubenausstellung im Januar wird er in Dortmund geehrt", freute sich der Vorsitzende.



Doch die Taubenfreunde sehen sich auch mit Problemen konfrontiert: So sorgen die zahlreichen Raubvögel dafür, dass die Tauben in den Wintermonaten im Schlag bleiben müssen - ansonsten würden sie zur leichten Beute.



Dass die Reichenbacher derzeit keine Nachwuchsprobleme haben, zeigte nicht nur das gute Abschneiden von Paul Tüchert. Mit Linus Nöth konnte Vorsitzender Theo Tüchert ein neues Mitglied in den Reihen des Brieftaubenclubs Reichenbach willkommen heißen.



Zahlreiche Pokale verliehen

Ein Höhepunkt des Abends war natürlich die Vereinsmeisterschaft sowie die Verleihung der Pokale. Vereinsmeister wurde die Schlaggemeinschaft Theo, Bernd und Paul Tüchert, Klaus Krämer konnte den zweiten Rang erringen, dicht gefolgt von Anton Zehe auf dem dritten Platz sowie der Schlaggemeinschaft Anton Mahlmeister und Martin Kaiser, welche vierter wurde. Die Männchenmeisterschaft konnte sich die Schlaggemeinschaft Tüchert sichern, die Klaus Krämer und die Schlaggemeinschaft Mahlmeister- Kaiser auf die Plätze zwei und drei verwies. Die Weibchenmeisterschaft gewann sich die Schlaggemeinschaft Tüchert, gefolgt von Klaus Krämer und Anton Zehe. Die Jährigenmeisterschaft holte die Schlaggemeinschaft Tüchert ebenso, Klaus Krämer sicherte sich den zweiten und Anton Zehe den dritten Rang.



Die drei besten Altvögel stammten aus dem Schlag von Tüchert, ebenso wie die drei besten Altweibchen. Die beiden besten jährigen Vögel befinden sich ebenfalls im Schlag von Tüchert, den dritten Platz sicherte sich hier Klaus Krämer. Das beste und das drittbeste jährige Weibchen hatte Klaus Krämer in seinem Schlag, Platz zwei sicherte sich hier Anton Zehe. Klaus Krämer konnte die Meisterschaft bei den Jungflügen gewinnen und verwies dabei Anton Zehe und die Schlaggemeinschaft Anton Mahlmeister und Martin Kaiser auf die Plätze zwei und drei. Die drei besten Jungtauben hatte Klaus Krämer.



Beim anschließenden gemütlichen Zusammensein fachsimpelte man dann noch lange über den Taubensport und feierte außerdem ein sehr gutes Reisejahr.