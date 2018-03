Maria Schlembach Maßbachs erfolgreichste Sportlerin

Nicht weniger als 100 Sportlerinnen und Sportler, die im Jahr 2017 herausragende Erfolge erzielt haben, konnte Bürgermeister Matthias Klement bei der alljährlichen Sportlerehrung der Marktgemeinde Maßbach im Rathaus auszeichnen. "Wir sind sehr stolz, dass der Sport in unserer Gemeinde großgeschrieben wird und wir alljährlich aus den verschiedensten Bereichen Sportlerinnen und Sportler ehren können ... Macht weiter so ... Sport ist wichtig für die Gesundheit jedes einzelnen von uns", hob er hervor.



Bedeutung des Sports herausgestellt

Der Bürgermeister betonte aber auch die Bedeutung des Sports für die Gesellschaft, denn er sei ein "Alleskönner", wie er wörtlich sagte. Gerade Mannschaftssportarten würden soziale Kontakte stärken. Eine gewachsene Vereinsstruktur sei in einer Gemeinde extrem wichtig. "Zugezogene" würden schneller Anschluss finden, wenn sie sich in den Vereinen engagieren. Das Kennenlernen und damit das Dazugehören zur dörflichen Gemeinschaft werde erleichtert. In den Sportvereinen würden Sportarten angeboten, die gerade für Kinder und Jugendliche ein ergänzendes Angebot zum Schulsport bieten. Nebenbei werde den Kindern auch Sozialkompetenz, kooperatives Handeln und

Teamorientierung vermittelt. Schon im Vorschulalter biete der Sport in den Vereinen den Kindern eine wertvolle Hilfestellung, denn viele litten unter Bewegungsmangel, hätten Übergewicht, könnten nicht mehr rückwärts laufen oder einen Purzelbaum schlagen.





Klement würdigte auch die Bedeutung des Sports für die Integration von Menschen, die nach Deutschland kommen: "Sport verbindet, blendet zunächst vorhandene Sprachbarrieren aus und spielt trotzdem eine wichtige Rolle beim Spracherwerb." Der Sport könne auch eine Rolle bei der Ansiedlung von Betrieben spielen, denn neben guten Verkehrsanbindungen, Schulen und Freizeitangeboten würden auch Vereine als wichtige "weiche Standortfaktoren" gelten."



Der Bürgermeister vergaß auch nicht, dass die Marktgemeinde die Vereine, die eine aktive Jugendarbeit betreiben, jährlich mit 12.000 Euro unterstützt, außerdem werden Baumaßnahmen an Gebäuden und Anlagen gefördert.



Der Bürgermeister zeichnete etwa 100 Mannschaften und Einzelsportler aus den Sportarten Korbball, Tennis, Sportschießen, Tischtennis, Fußball und Sportkegeln aus. Erfolgreichste Sportlerin war die Sportschützin Maria Schlembach, die einzeln oder in der Mannschaft zahlreiche Titel erringen konnte.



Auszeichnungen

FC Eintracht Poppenlauer: 1. Herrenmannschaft, Meister in der A-Klasse Rhön 2, damit nach Abstieg direkter Wiederaufstieg in die Kreisklasse Rhön. Spielgemeinschaft Poppenlauer/Rothhausen/Weichtungen/Stadtlauringen, Meister D-Jugend Gruppe 03 Rhön.



TV Poppenlauer: 3. Tischtennis-Mannschaft, Meister in der 3. Kreisliga Süd. Heinz Göbel, Vereinsmeister der Senioren A des SKV Bad Neustadt im Sportkegeln.



Schützengesellschaft Maßbach: Luftpistolenmannschaft, Meister in der A-Klasse und damit Aufstieg in die Gauliga.



TSV Maßbach: Knaben 14, Tennis-Meister in der Kreisklasse 1 und damit Aufstieg in die Bezirksklasse. 2. Tennis-Herrenmannschaft 65, Meister in der Bezirksliga Unterfranken und damit Aufstieg in die Landesliga Nord. Korbball-Frauenmannschaft, Meister in der Bezirksliga und damit Aufstieg in die Landesliga, der zweithöchsten Liga in Deutschland.



Sportschützenverein Lauertal Poppenlauer: Anna Lena Streit, 2. Platz bei den Gaumeisterschaften Fita im Freien und in der Halle - Compund-Bogen - Junioren. Harald Jung, Gaumeister Sportpistole Großkaliber 9 Millimeter Luger Senioren. Christian Röder, Gaumeister Sportpistole KK Herren.

Sportpistole Kleinkaliber Herren Mannschaft, Gaumeister. Sportpistole Großkaliber 45 ACP Mannschaft, Gaumeister. Unterhebelgewehr B Mannschaft, Gaumeister. Sportpistole Kleinkaliber Mannschaft, Gaumeister Herren. Standardpistole Mannschaft, Gaumeister. Kleinkaliber-Pistole,

Mannschaftsmeister in der Bezirksgruppe Ost. Markus Bauer, Gaumeister Standardpistole. Sportpistole Kleinkaliber Mannschaft, Gaumeister. Standardpistole Mannschaft, Gaumeister. Kleinkaliber Pistole, Mannschaftsmeister in der Bezirksgruppe Ost. Unterhebelgewehr B Mannschaft, Gaumeister. Sportrevolver Großkaliber 357 Magnum Mannschaft, Gaumeister. Ralf Bartl, Sportpistole Großkaliber 45 ACP, Gaumeister Herren. Sportrevolver Großkaliber 357 Magnum Mannschaft, Gaumeister. Sportpistole Kleinkaliber Damenmannschaft, Bezirksmeister. Maria Schlembach gehörte den meisten erfolgreichen Mannschaften an und wurde außerdem Einzel-Gaumeisterin in zahlreichen Disziplinen von Unterhebelgewehr B über Standardpistole bis Sportpistole Großkaliber, um nur einige Beispiele zu nennen. Auch im Bogenschießen war sie erfolgreich. Ebenso stand sie bei den Bezirksmeisterschaften mehrfach auf dem Siegertreppchen.