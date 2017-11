Margits Kuhns Farben für die Intensivstation

Seit Ende November 2017 schmücken insgesamt zehn Bilder von Margit Kuhn den Gang der Intensivstation des Thoraxzentrums Bezirk Unterfranken in Münnerstadt. Ursächlich für diese Dauerausstellung war die Überlegung, die übliche klinisch kühle Wirkung einer solchen Station auf Patienten und Angehörige angenehmer zu gestalten.



Außerdem könne ein Bild den Patienten zum Denken anregen und so die Eintönigkeit des Alltags durchbrechen, so Martina Thomas, stellvertretende Stationsleitung und Initiatorin des Projekts. Die Behandlung vieler intensivpflichtiger Patienten zieht sich nämlich nicht selten über Wochen hin.



Sowohl gegenständlich als auch abstrakt

Die Künstlerin Margit Kuhn, die schon auf der Ramsthaler Kunstwoche, am Tag des offenen Ateliers der Allianz Oberes Werntal und auf der Dorfweihnacht in ihrem Heimatdorf Eltingshausen ausgestellt hat, zeigte sich erfreut über die Zusammenarbeit, denn letztlich diene es ja auch einem guten Zweck. Seit 20 Jahren widmet sie einen Teil ihrer Freizeit der Malerei, geweckt wurde ihr Interesse durch einen Volkshochschulkurs. Über Aquarellfarben kam die 63-Jährige zur Acrylmalerei. Ihre Bilder sind sowohl gegenständlich als auch abstrakt.