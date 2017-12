Manche Aufgabe wird mit ins nächste Jahr genommen

Alljährlich legt der Gemeinderat bei der Schlusssitzung seine Sitzungstermine für das folgende Jahr fest. Einig war sich das Gremium, dass der Donnerstag als Sitzungstermin beibehalten werden soll. Die Bürgerversammlungen finden statt am Montag, 12. März in Theinfeld, Mittwoch, 14. März in Rothhausen und Freitag, 16. März in Thundorf. Die Waldbegehung soll nach Rücksprache mit dem Förster für Herbst terminiert werden.



Ebenfalls gehört es schon zur Tradition, dass in der Jahresabschluss-Sitzung der Erste Bürgermeister auf die wichtigsten politischen und lokalen Ereignisse des Jahres zurück blickt. Egon Klöffel nannte die Außensanierung des Rathauses, die Anschaffung von Atemschutzgeräten für die Feuerwehren, den Einbau eines Hochwasserschiebers am Damm in Thundorf, sowie den Straßenbau am Hirtenanger und der Dr.-Bruno-Straße beide Theinfeld. Großen Raum 2017 nahm die Erweiterung und der Umbau des gemeindlichen Bauhofes in Thundorf ein. Weitere Anschaffungen waren ein Dieseltank, eine Seilwinde für den Forst und ein Laubsauger für den Bauhof. Auch wurde eine Gedenkminute für den kürzlich verstorbenen ehemaligen Gemeinderat, Bauhofvorarbeiter und Wasserwart, Herbert Bretscher, eingelegt.



Egon Klöffel verwies darauf, dass sich der Gemeinderat im ablaufenden Jahr zu 11 Sitzungen, mit 111 Tagesordnungspunkten,drei Bürgerversammlungen und der Waldbegehung, getroffen hat. Bauanträge gab es in der Gemeinde fünf, und ein Bauplatz wurde verkauft.



Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum Jahresende 122 887 Euro, die pro Kopf Verschuldung 119,42 Euro.



Der Rathauschef ging in seiner Funktion als derzeitiger Allianzsprecher auch auf die Events des Schweinfurter Oberlandes ein. Zum Schluss der Sitzung kamen noch einige Anfragen aus den Reihen des Gemeinderates. Bernd Müller verwies erneut auf den unfallträchtigen Belag beim Zugang der Grundschule in Rothhausen. Trotz der Ortstermine habe sich noch nichts getan. Die Stellungnahme von Bürgermeister Klöffel: "Es soll abgewartet werden, bis die Breitbandarbeiten dort abgeschlossen sind."



Des weiteren bat Müller darum, dass der gemeindliche Winterdienst im Baugebiet "Unterer Berg" in Rothhausen den Schnee nicht vor die Schranke schiebt.Die Frage von Gemeinderat Edwin Braun nach fehlenden Sitzungsniederschriften wurde vom Bürgermeister mit Personalengpässen in der Verwaltung beantwortet. Daniel Schäfner konterte: "Eine Verwaltung muss doch handlungsfähig sein."