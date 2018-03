Live-Vorführung: Wie ein Kunstwerk entsteht

Am Palmsonntag, 25. März sind alle Interessierten in Robert Reuschers Kunstscheune nach Burghausen eingeladen: von 11 bis 18 Uhr findet in seinem Hof (Bleicheller 2) ein Tag der Offenen Tür statt, bei dem es wieder allerhand zu entdecken geben wird. Bildhauer und Steinmetz Wolfgang Bayer stellt seine Werke aus, bei verschiedenen Vorführungen können die Besucher hautnah miterleben, wie aus einem Stein ein Kunstwerk entsteht. Gertrud Gerlach zeigt außerdem ihre Aquarellmalerei, während Ines Katzenberger Selbstgetöpfertes zum Verkauf anbietet. Auch handgefertigter Designerschmuck wird angeboten. Marthy Steller-Vrolyk stellt großformatige Acrylbilder und Keramik-Skulpturen aus.



Für die musikalische Unterhaltung ist ebenso gesorgt, hier können die Besucher auch gerne mitsingen. Das leibliche Wohl kommt natürlich nicht zu kurz. Und Roberts Kunstscheune lädt mit seinen kreativ gestalteten Objekten ebenfalls zu einem Besuch ein. In diesem Jahr soll der "Tag der Offenen Scheune" zum letzten Mal durchgeführt werden. "Die Vorbereitungen nehmen doch sehr viel Zeit in Anspruch und ich will mich in Zukunft mehr um meine Familie und um die Enkel kümmern", sagt Reuscher.



So bietet er für die Besucher ein letzte Mal die Möglichkeit, hier Kunst und Live-Vorführungen zu genießen. Zu sehen ist auch die fast vier Meter hohe Skulptur, die Robert Reuscher zur Zeit in Arbeit hat. Sie stellt einen Waldgeist dar, ist aus Eiche gearbeitet und wiegt an die zwei Tonnen. Die Statue wurde mit einer Motorsäge bearbeitet. Robert Reuscher zeigt hier, wie filigran man mit einem solchen Gerät umgehen kann. Auch beim "Tag der Offenen Scheune" zeigt er live, wie ein Kunstwerk entsteht.