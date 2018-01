Landkreisbevölkerung spendiert BRK Rettungsrucksäcke

Ein großes Dankeschön sagte BRK-Kreisbereitschaftsleiter Bernd Roßmanith (Ostheim/Rhön) der Bevölkerung im Landkreis Rhön-Grabfeld. Bei der Haussammlung kam nämlich so viel zusammen, dass nun die Bereitschaften des Bayerischen Roten Kreuzes in Rhön und Grabfeld mit den neuesten Rettungsrucksäcken ausgestattet wurden. "Darin befindet sich alles, was unsere Helfer bei einem Einsatz als erstes benötigen, um Menschen helfen zu können," sagte Roßmanith bei der Sitzung der Kreisbereitschaft in Bad Neustadt.



8600 Euro kamen zusammen, wobei auch ein Pilotversuch des BRK Rhön-Grabfeld gut angenommen wurde. Weil bei Haussammlungen nicht immer die Bewohner angetroffen werden, wurde in Hausen/Rhön jeweils ein Flyer mit Überweisungsträger sowie einem persönlich gehaltenem Schreiben in den Briefkasten geworfen. Darin war erklärt, wofür das BRK Rhön-Grabfeld die Spende verwendet, und dass das Geld bei den Bereitschaften im Landkreis bleibt. Eine Idee, die wohl bei der demnächst anstehenden Frühjahrssammlung auf andere Ortschaften ausgeweitet wird. Diese Sammlung findet dann vom 19. bis 29. März statt.



Erlös für Gerätanhänger

Der Erlös ist für einen notwendigen Gerätanhänger der Wasserwacht Rhön-Grabfeld. Dank sagte der Kreisbereitschaftsleiter aber auch den Freiwilligen, die sich zum Sammeln zur Verfügung stellten und letztendlich ein stolzes Ergebnis erreichten. Nach wie vor sind für die Frühjahrssammlung nun auch wieder Freiwillige gesucht, die sich als Sammler des BRK Kreisverbandes Rhön-Grabfeld zur Verfügung stellen und von Haus zu Haus gehen.



"Gut ist es, wenn diese Sammlerinnen und Sammler in der jeweiligen Ortschaft bekannt sind", sagte der Kreisbereitschaftsleiter. Damit habe man bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Insgesamt haben seiner Meinung nach das Bayerische Rote Kreuz und der Kreisverband Rhön-Grabfeld im Landkreis einen hohen Stellenwert bei der Bevölkerung, und dafür sei man natürlich besonders dankbar. Letztendlich habe sich das auch auf die Spendenfreudigkeit nieder geschlagen.