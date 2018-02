Laienrichter gesucht

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2019 - 2023 wieder die Wahl der Schöffen statt. Die Stadt Münnerstadt hat dazu eine Vorschlagsliste zu erstellen, aus der dann durch einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss eine Auswahl erfolgen wird.



Das Schöffenamt ist ein Ehrenamt und kann nur von deutschen Staatsangehörigen versehen werden. Personen, die zu Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2019 das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet oder das 70. Lebensjahr bereits vollendet haben, sowie Personen, die nicht in Münnerstadt gemeldet sind, können nicht zum Amt des Schöffen berufen werden. Die Amtszeit eines Schöffen dauert fünf Jahre.



Wer das Amt eines Schöffen übernehmen möchte und in Münnerstadt wohnhaft ist, wird daher gebeten, sich bis spätestens 23. März 2018 bei der Stadt Münnerstadt, Bürgerservicebüro, Marktplatz 1, zu melden.



Gleichzeitig werden auch politische Parteien, Wählergruppen, Gewerkschaften, Berufsverbände, Frauenorganisationen und so weiter ersucht, geeignete Vorschläge innerhalb der oben genannten Frist einzureichen. Die Vorschläge sollen alle Gruppen der Bevölkerung nach Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung berücksichtigen.