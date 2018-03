Konzert zum Osterfest

Zum Osterfest gibt es diesmal eine Neuerung im Konzertangebot der Münnerstädter Stadtpfarrkirche. Zum ersten Mal seit Bestehen der Konzertreihe "Klangraum Stadtpfarrkirche Münnerstadt" gibt es ein geistliches Konzert am Ostermontag, 2. April, ab 17 Uhr. Die Musik wird den festlichen Charakter der Osterzeit widerspiegeln.



Regionalkantor Peter Rottmann begleitet die Sopranistin Yvonne Düring an der Klais-Orgel. Düring, seit ihren Auftritten in den Neujahrskonzerten 2013 und 2017 in Münnerstadt längst keine Unbekannte mehr, begann ihre musikalische Ausbildung im Alter von zehn Jahren zunächst am Klavier und an der Gitarre.



Im Herbst 2006 startete sie ihr Studium zur Gesangspädagogin in der Gesangsklasse von Maria Tuczek-Graf an der Wiesbadener Musikakademie und beendete dieses im September 2011 mit der Bestnote. Im Jahr 2007 erhielt sie ein Stipendium der Hempelstiftung für Wissenschaft, Kunst und Wohlfahrt, zur Förderung junger Künstler. Ab Oktober 2011 studierte sie in der Gesangsklasse von Professor Thomas Heyer an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main.



Im Sommer 2013 beendete Düring erfolgreich ihr Masterstudium als Opernsängerin. 2012 war sie unter anderem in der Rolle der Mutter in Humperdincks Oper Hänsel und Gretel bei den Burgfestspielen Bad Vilbel zu sehen und debütierte in der Alten Oper Frankfurt sowie bei den Weilburger Schlosskonzerten. Sie besuchte Meisterkurse bei Noel Turner, Dietrich Fischer-Dieskau und Julia Varady.



Beim Konzert in der Stadtpfarrkirche kommen Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Franck, Mozart und anderen Komponisten zur Aufführung.