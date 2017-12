Kleine Gräber kommen Gemeinde teuer zu stehen

Viele Gemeinden haben schon ihre Friedhofsgebühren erhöht, und auch in Thundorf stand dieser Punkt dieses Mal auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Grund ist die Zunahme von Feuerbestattungen. Die Gräber sind kleiner und günstiger, die dadurch immer größer werdenden Freiflächen müssen aber von der Kommune trotzdem unterhalten werden. Die Gemeinden sind gehalten, das Bestattungswesen kostendeckend abzurechnen, was aber niemals gelingen wird, so Bürgermeister und gemeindlicher Bestatter Egon Klöffel.



Aufgrund eines vorgelegten Preisspiegels über die Friedhofsgebühren innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft Maßbach war die Rede von einer Kostendeckung von nur 37,8 Prozent. Wie sich dieser geringe Prozentsatz errechnet, konnten aber weder der Kämmerer, der als Protokollführer in der Sitzung war, noch Bürgermeister Egon Klöffel detailliert beantworten. Deshalb stellten einige Gemeinderäte den Antrag, diesen Punkt auf die nächste Sitzung zu verschieben. Gleichzeitig wurde der Bürgermeister beauftragt, die tatsächlichen Kosten genau aufzuschlüsseln.



Aufgrund des Jahresverlustes und festgestellter Verlustvorträge muss die Gemeinde für die Wasserversorgung 2016 keine Körperschaftssteuer bezahlen, heißt es vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband. Der Jahresabschluss 2016 der Wasserversorgung wird mit folgenden Summen festgestellt: Bilanz in Aktiva und Passiva 363 659,49 Euro, Jahresverlust 2016 laut Bilanz 19 761,52 Euro und der Jahresverlust 2016 laut Gewinn- und Verlustrechnung 19.761,52 Euro. Dieser Jahresverlust 2016 wird auf neue Rechnung vorgetragen. Verbindlichkeiten bei der Gemeinde sind mit 2,5 Prozent über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank (derzeit 0,83 Prozent) zu verzinsen. Die Frage aus dem Gremium nach dem Grund der Steigerung des Wasserverlustes wurde vom Bürgermeister unter anderem mit Rohrbrüchen beantwortet.



Bereits in der letzten Sitzung lag dem Gemeinderat ein Kostenvoranschlag für die Baumsanierung in der Lindenallee in Thundorf von der Firma Jacob Baumpflege aus Fladungen/Rhön vor. Im Zuge der Begutachtung und Erstellung eines Baumkatasters wurde festgestellt, dass Pflegearbeiten dringend notwendig sind. Dazu gehören die Beseitigung von Totholz, das Freischneiden von Lichtraumprofilen, das Erstellen von Fachgutachten, sowie das Häckseln von Schnittholz.



Bereits im November war Egon Klöffel vom Gemeinderat beauftragt worden, vor der Vergabe noch weitere Angebote einzuholen. Es wurden weitere vier Firmen angeschrieben, ihre Gebote wurden in der Sitzung vorgestellt. Es zeigte sich, dass die Firma Baumdienst Olaf de Vries aus Mellrichstadt mit 5093 Euro das wirtschaftlichste Angebot abgegeben hatte und erhielt deshalb den Auftrag.



Auf einem Grundstück im Außenbereich der Rothhäuser Mühle darf ein ehemaliges Werkstattgebäude zu einer Eigentumswohnung im Erdgeschoss mit Freisitz umgebaut werden. Weil das Gebäude bereits besteht und nichts angebaut werden soll, öffentliche Belange nicht entgegen stehen und die Erschließung gesichert ist, kann dem Vorhaben zugestimmt werden, beschloss der Gemeinderat.



Die Gemeinde Thundorf möchte, wie andere Kommunen auch, im Bereich Elektromobilität investieren. Die Räte stimmten dem Beitritt zu einer Arbeitsgemeinschaft mit einer Gegenstimme zu. Das gemeinsame Konzept soll alle Städte und Gemeinden des Landkreises Bad Kissingen umfassen. Vorsitzender dieser Arbeitsgemeinschaft ist der Landrat, ihren Sitz hat sie im Landratsamt. "Der Gemeinde entstehen bei einem Beitritt keine Kosten", heißt es ausdrücklich im Beschlussvorschlag.



Bei diesem Konzept geht es hauptsächlich um die Nutzung von E-Bikes. Das in der Rhön und im Saaletal touristisch gut erschlossene Radwegenetz soll kontinuierlich sowohl im Mountainbike- als auch im Radwanderbereich weiter entwickelt werden. Damit ergeben sich besondere Chancen auf lokaler Ebene, verstärkt Aktivitäten im E-Bike-Bereich zu entfalten. Für die Gemeinde Thundorf sind laut Bürgermeister in diesem Zusammenhang die Aus- und Neubauten der Radwege Thundorf - Weichtungen und Rothhausen - Volkershausen interessant.



Im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit soll eine ganzheitliche Elektromobilität auf den Weg gebracht werden. Ziel soll die Erarbeitung eines gemeinsam abgestimmten Konzeptes im Landkreis Bad Kissingen sein. Im Vordergrund steht dabei der Austausch und eine bedarfsorientierte Vorgehensweise sowie der Umweltschutz durch Kohlendioxid- und Kosteneinsparung für die Kommunen. Die Arbeitsgemeinschaft wird zunächst für fünf Jahre gebildet. Mit dem Beitritt von Thundorf hat sich die letzte Gemeinde im Landkreis dem Bündnis angeschlossen.