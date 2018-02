Kirchenführer der Autobahnkirche bei Bibra erweitert

Nachdem die erste Auflage des Heftchens seit dem vergangenen Jahr vergriffen ist, entschied sich der Vorstand für eine zweite Auflage. Diese wurde allerdings gleichzeitig aktualisiert.



Der Leser findet nun die gesamte Kirchengeschichte, einschließlich der offiziellen Übergabe am 26. Juni 2015 durch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, ebenso die kirchliche Segnung, wie Informationen über den Besuch des Würzburger Domkapitels und der Dekane der Diözese gemeinsam mit Bischof Dr. Friedhelm Hofmann, der spontan 10.000 Euro überwies.



Ausführliche Informationen

Autor Hanns Friedrich, Kulturreferent für den Landkreis Rhön-Grabfeld, hat natürlich den ersten "Kirmesgottesdienst", das "Labyrinth der Götter" ebenso mit aufgenommen, wie auch die neuen Sitzgelegenheiten der Holzschnitzschule Empfertshausen. Auf der Rückseite findet man eine QR-Code, wodurch man sofort auf die Internetseite der Autobahnkirche A 71 gelangt und hier ausführlich informiert wird. Das neue Kirchenheft ist demnächst an der Autobahnkirche ausgelegt. Es kostet fünf Euro, die in die Instandhaltung des kleinen Gotteshauses fließen. Träger der Autobahnkirche an der A 71 ist der Verein Autobahnkirche A 71 e.V.