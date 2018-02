Kinder stürmen das Rathaus

Der junge Schlüsselkönig nahm als Erstes Bürgermeister Matthias Klement, der seinem Rang entsprechend einen Dreispitz auf dem Kopf trug, die Schlüssel ab.



Keiner der zahlreichen, mehr oder minder närrisch gekleideten Mitarbeiter machte Anstalten, ihm zu helfen. Kurz vorher hatten die Rathaus-Mitarbeiterinnen schon Klements Krawatte abgeschnitten. Der war nämlich - sicher ist sicher - am Donnerstag ohne Krawatte im Rathaus erschienen und rechnete sicher nicht damit, dass das Abschneiden nun am Freitag nachgeholt würde.



Auch dieses Jahr stürmten die Sonnenkinder der Kindertagesstätte Poppenlauer - das sind die Vorschulkinder, die bald in die Schule kommen, das Rathaus und sorgten für närrische Stimmung. Begleitet wurden sie von Kita-Leiterin Heike Neufang und von Erzieherin Christine Amann. Einige Eltern waren natürlich auch dabei.



"Herr Bürgermeister, wir machen heut' Radau", machten die Kinder gleich zu Beginn ihres Auftritts klar. Heike Neufang kündigte an, welcher Aufgabe sich der Bürgermeister und seine Truppe dieses Jahr unterziehen sollten: "Wir veranstalten den Song-Contest 2018 im Rathaus. Wir singen, und ihr müsst den genauen Titel erraten. Es lohnt sich, sich anzustrengen."



Drei Gruppen mit je drei Mitarbeitern wurden gebildet, und schon ging es los. Die Kinder sangen, mit der Gitarre begleitet von Christine Amann, etwas verfremdete Lieder wie "Schatzi, schenk mir ein Foto" , "Meine Tante aus Marokko", "Hey, wir woll'n die Eisbären seh'n". Der Gassenhauer "Atemlos durch die Nacht" wurde schon nach dem ersten Takt erkannt. Dafür wurde "Wenn der Elefant in die Disco geht" von niemandem erraten.



Manche Uralt-Lieder, die schon vor über 60 Jahren in der Schule oder im Kindergarten gesungen wurden, sind offenbar heute noch modern. "Von den blauen Bergen kommen wir, unser Lehrer ist genauso dumm wie wir", fiel darunter und wurde natürlich schnell erkannt.



Für jedes richtig erratene Liedchen gab es Sterne und die Gruppe, die die meisten sammeln konnte, ging als Sieger hervor. Die Gruppe, die es nur auf Platz drei schaffte, musste ein Lied singen, die auf Platz zwei den Pizza-Hut-Song zelebrieren, und die auf Platz eins durfte sich ein Lied von den Kindern wünschen. "Hey, wir woll'n die Eisbären seh'n" wünschten sich die drei Rathausangestellten. Die bekamen auch noch einen selbst gemachten Pokal als Siegespreis.



Schließlich wollte Bürgermeister Klement seine Rathausschlüssel zurückhaben, bevor die Kinder nach Poppenlauer zurückfuhren. Er bekam sie wieder, aber nur gegen eine Tüte Süßigkeiten für jedes der Sonnenkinder.