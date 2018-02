Keine zusätzliche Finanzlast für die Thundorfer Bürger

Der Gemeindrat in Thundorf hat eine Erhöhung der Friedhofsgebühren abgelehnt. Damit fand der Appell von Bürgermeister Egon Klöffel für eine Erhöhung kein Gehör. Das Thundorfer Friedhofswesen sorgt seit einigen Jahren für ein deutliches Defizit. Bürgermeister Egon Klöffel, der auch gemeindlicher Bestatter ist, wählte seine Worte sorgfältig und warb im Gemeinderat um eine Anpassung der Friedhofsgebühren. Bei einem jährlichen Defizits von 40 bis 50 Prozent in den vergangenen vier Jahren, sei die Kommune gehalten, das Bestattungswesen einigermaßen kostendeckend abzurechnen. Eine Kostendeckung sei selbst mit einer Anhebung nicht zu erreichen. Die Reaktion des Gemeinderates war deutlich. Die Bürger würden eh schon sehr belastet, und eine Erhöhung bringe nicht viel, war der allgemeine Tenor. Diese Aussage war ausschlaggebend, dass das Gremium eine Erhöhung der Friedhofsgebühren, bei einer Ja-Stimme, ablehnte.

Bereits 2009 wurde der ehemalige Bahndamm im Gemeindeteil Rothhausen vom Freistaat Bayern an die Gemeinde Thundorf verkauft. Die Fläche wird derzeit als Feld- und Wiesenweg genutzt, ohne dass dafür eine Widmung als öffentlicher nicht ausgebauter Weg vollzogen wurde. Diese wurde nun nachgeholt. Der Gemeinderat beschloss, das gemeindliche Grundstück "Am Bahndamm" im Gemeindeteil Rothhausen von der Einmündung der Ortsstraße Am Bahndamm bis zur Gemarkungsgrenze Stadtlauringen als nicht ausgebauten Feld- und Wiesenweg zu widmen.

Das für die Straßenbeleuchtung zuständige Bayernwerk hat im Vorjahr eine Straßenbeleuchtungsinspektion in der Gemeinde Thundorf durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass bei einigen Leuchten schnelle Sanierungsmaßnahmen notwendig sind, wie die Demontage von Leuchtenaufsätzen und sogar die Entfernung eines Mastes aufgrund Altersschwäche. Bei der Inspektion wurde ferner festgestellt, dass der Umbau von acht Straßenleuchten unumgänglich ist. Die Verträge für die notwendigen Umbaumaßnahmen in den drei Gemeindeteilen lagen in der Sitzung zur Beratung und Abstimmung vor. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 15 587 Euro. Der Gemeinderat stimmt den Umbaumaßnahmen zu. Die entsprechenden Mittel sollen im Haushalt 2018 eingestellt werden.



Leerstand wird saniert

Behandelt wurde der Antrag von Robert Werthmann und Melanie Alsdorf aus Rothhausen, die einen Zuschuss aus dem Förderprogramm der interkommunalen Allianz vor, die im Ratzengrundweg ein seit 2016 ungenutztes Wohngebäude sanieren möchten. Das Grundstück liegt im Fördergebiet von Rothhausen und erfüllt die Fördervoraussetzungen. Laut Antrag beträgt die Investitionssumme 80 600 Euro. Bei einer Fördersumme von zehn Prozent oder maximal 10 000 Euro wurden Förderkosten in Höhe von 8 060 Euro in Aussicht gestellt. Die Abrechnung erfolgt erst mit der Einreichung und Vorlage des Verwendungsnachweises und nach der Bezugsfertigkeit.

Vorgestellt wurden in der Sitzung geplante Arbeiten zum Breitbandausbau. Aus diesem Grund fand die Gemeinderatssitzung auch im Sportheim von Rothhausen statt. Betroffene Anlieger waren geladen. Den Anliegern der Esther-von-Rosenbach-, Schlossfeld und Salzpfadstraße in Thundorf und der Leiten- und Ratzengrundstraße sowie der Rothhäuser Mühle in Rothhausen wurde vom Projektleiter der Deutschen Telekom, Klaus Markert, neben der Erschließung die Thematik "Breitbandentwicklung und neue Techniken" erläutert.



Nicht alle im Erschließungsgebiet

Es lägen nicht alle Häuser im Erschließungsgebiet oder werden mit Glasfaserkabeln versorgt. Deshalb könnten diese aus förderrechtlichen Gründen auch jetzt noch nicht angeschlossen werden. Förderfähig sind alle Anschlüsse unter 30 MB und können angeschlossen werden, während Anschlüsse mit mehr als 30 MB derzeit nicht förderfähig sind. Klagen über geringe Geschwindigkeiten will er klären lassen.

Die Kommune will auch künftig nur Ökostrom beziehen. Diesen Beschluss fällte der Gemeinderat. Dabei nimmt die Kommune an der Bündelausschreibung des Bayerischen Gemeindetags teil, der Strom günstig beziehen kann.