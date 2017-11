Keine Personalprobleme bei der DJK

Sehr gut vorbereitet ging die DJK Weichtungen in die Generalversammlung, sodass auch die anstehenden Wahlen der Vorstandschaft kaum Probleme bereiteten.



288 Mitglieder

Bürgermeister Matthias Klement freute sich, dass sich eine ganze Anzahl von Ehrenamtlichen für die Neuwahlen zur Verfügung stellte. Sportlich wünschte er der DJK nach dem Abstieg in der vergangenen Saison, den sofortigen Wiederaufstieg, am besten noch zusammen mit dem TSV Maßbach. Derzeit zählt die DJK 228 Mitglieder, davon 35 unter 18 Jahren (87 Frauen und 141 Männer).

In seinem umfangreichen Rechenschaftsbericht erinnerte Vorsitzender Jochen Markert an die vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Einige Veranstaltungen hob er ganz besonders hervor, wie die Seniorenweihnachtsfeier, an der 74 ältere Mitbürger teilnahmen. In diesem Jahr findet die Veranstaltung am 2. Adventssonntag statt. 55 Teilnehmer zählte die Winterwanderung der DJK.

Ein toller Erfolg sei auch der DJK Fasching in der Dorfhalle gewesen. "Dieser Tag war ein voller Erfolg und schreit nach Wiederholung", so Markert. An der alljährlichen Radltour nahmen 30 Radler teil, und auf dem Weg zum Kreuzberg waren 23 Wanderer bzw. Wallfahrer. Breiten Rahmen nahm auch wieder das Sportwochenende ein.

Schriftführer Gotthard Denner ging in seinem Protokoll auf die acht Vorstandsitzungen ein und berichtete ebenso von den Aktivitäten des Vereins. Ihm folgte der Spartenleiter der 1. Mannschaft, Carsten Dietz. Sein sportliches Fazit für die laufende Runde ist mit dem derzeitigen zweiten Platz sehr positiv, war das Saisonziel doch ein Platz unter den ersten fünf Mannschaften. Auch den Trainerwechsel von Christoph Then zum Gespann Stefan Denner und Ansgar Iff bezeichnete Dietz als erfolgreich, und die Neuen als ein sehr gutes Team, hinter dem die Mannschaft stehe.

Weitere Berichte kamen von der Damenfußball- und Seniorenabteilung, dem Jugendleiter und der Gymnastikgruppe. Herauszuheben sind die neue Abteilung "Steel - Dart" mit ihrem Spartenleiter Frank Czarnietzki und die Sparte "Humor", geleitet von Carmen Werner.

Über die Aktion "Sportabzeichen" referierte der Ehrenvorsitzende Manfred Denner und zeigte sich stolz, dass mit 26 Abzeichen wieder Platz zwei im Sportkreis Bad Kissingen belegt werden konnte.

Angeregt wurden von den Anwesenden eine Flutlichterweiterung und einer Spielfeldsanierung.





Neuwahlen



1. Vorsitzender: Jochen Markert, 2. Vorsitzender: Markus Dietz, 3. Vorsitzender: Joachim Seufert, Schriftführer: Gotthard Denner, 1. Kassier: Frank Eußner, 2. Kassier: Gerhard Draxler, Beisitzer: Hugo Eußner, Siegbert Kilian, Albrecht Lenhart,



Jugendleiter: Sandy Bruckbauer, 1. Mannschaft: Carsten Dietz, Senioren/AH: Steffen Draxler, Damenfußball: Franziska Kilian, Humor und Frauenbeauftragte: Carmen Werner, Wirtschaftsausschuss: Martin Denner, Gerätewart: Konrad Wolf, Platzkassiere: Ruthard Eußner und Günter Kneuer, Kassenprüfer: Ansgar Iff und Mario Kneuer, Steel - Dart: Frank Czarnietzki.

Einziger Posten der nicht besetzt werden konnte, war ein dritter Platzwart.