Jeff Aug kommt in den Bildhäuser Hof

Jeff Aug ist ein cooler Underground Gitarrist aus Washington, D.C. Seit 2002 ist er Gitarrist von Anne Clark sowie Ape Shifter und tourte bereits mit Allan Holdsworth, Soft Machine, Alex Skolnick, Carl Verheyen und anderen durch die Welt. Am Freitag, 23. Februar, steht er nun im Bildhäuser Hof in Bad Neustadt auf der Bühne.



Jeff spielte mit seiner alten Band Shows mit Jawbox, Ice-T & Bodycount und Shudder To Think. Er arbeitete weiterhin mit John Stabb von Government Issue, ist fortwährend seit über zehn Jahren immer noch mit Anne Clark auf Tour und im Studio und seit über 20 Jahren solo auf Tour. Weiterhin ist der Künstler auf dem Atari Teenage Riot Album "Is This Hyperreal?" zu hören.



Mit welcher Leidenschaft der amerikanische Künstler spielt, beweist sein Guiness TM Weltrekord für "die meisten Konzerte gespielt in verschiedenen Ländern innerhalb von 24 Stunden", heißt es einer Pressemeldung der Städtischen Kulturarbeit Bad Neustadt.



Die handverlesenen Events im Bildhäuser Hof für maximal 150 Gäste werden von der Städtischen Kulturarbeit Monat für Monat ausgewählt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Lottoannahmestelle Arnold, Tel: 09771/40 53 und an der Abendkasse.