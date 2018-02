1 / 1

Die Fenster von Blaurock in Salz hielten dem stärksten je gemessenen Hurricane in der Karibik stand. Geschäftsführer Rainer Reichert (li) erhielt deshalb erneut einen Großauftrag, hier im Bild mit Hotelmanager Ronen Arava (re) in der Ferienanlage in Anguilla. Foto: Blaurock, Richard Martin