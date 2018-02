"Irma" weht Großauftrag nach Salz

Solch ein Anruf kommt nicht alle Tage: "Hello, this is Ron from Anguilla", hörte Rainer Reichert, Geschäftsführer von Blaurock in Salz, mitten im Jahresschlusstrubel im Dezember. Das Telefonat entpuppte sich rasch als Weihnachtsgeschenk für das Rhöner Familienunternehmen. Der Manager einer Hotelanlage orderte nach zehn Jahren Pause wieder die Hurricane-Fenster aus Salz. Und zwar für zunächst rund eine halbe Million Euro.



Grund des Ferngesprächs war Hurricane "Irma", der im Herbst mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 350 Stundenkilometern über die Karibikinsel zog. Ein bisher noch nie gemessener Rekordwert. Irma verwüstete große Teile der Insel. Alles lag in Trümmern, die vor zehn Jahren eingebauten Spezialfenster aus der Rhön in einem Teil der Ferienanlage hielten dem Monstersturm stand.



Für Ronen Arava, Projektmanager der Cuisinart Anguillian Development Corporation, stand fest: Beim Wiederaufbau kommen nur noch die Hurricane-Fenster von Blaurock in Frage. Rainer Reichert flog auf die Karibikinsel und begutachtete den immensen Schaden ebenso wie seine 2007 eingebauten Fenster, die den Sturm unbeschadet überstanden hatten.



Im "Irma"-Tempo gilt es nun, das Hotel wieder betriebsbereit zu machen. Bis Ende Mai wird Blaurock die Hurricane Fenster nach Anguilla liefern. Eingebaut werden sie im Clubhaus, Bungalows und der Spa-Landschaft. Die Produktion am Fronhof in Salz läuft bereits auf Hochtouren. Alle Mitarbeiter ziehen an einem Strang, um den Großauftrag pünktlich auf das Frachtschiff zu bringen. Vor Ort werden dann einige Fachkräfte die Montage überwachen.



Die Spezialanfertigung wurde beim ersten Auftrag in Orlando/USA dem sogenannten Hurricane-Test erfolgreich unterzogen. Eine neue Hurricane Prüfung fordert Auftraggeber Ron nicht. "Die sind jetzt Irma-geprüft."