Irischer Märchenabend in Münnerstadts Deutschherrnkeller

Peter Hub, Schauspieler aus Schweinfurt, liest Märchen aus Irland vor. Diese handeln von Zwergen, Elfen, Landstreichern und "ganz normalen Menschen", die durch Peter Hubs wandlungsfähige Stimme zum Leben erweckt werden, und er die Märchen mehr spielt als liest.



Musikalisch abgerundet wird der Abend durch die Irish-Folk-Band "Whistling to the bird" aus Bad Neustadt, die zwischen den Märchen irische Balladen, Lieder und Tänze zum Besten gibt. Whistling to the bird sind: Susanne Schlössinger (Gesang, Flöten), Daniel Schlössinger (Gitarre, Gesang), Jochen Krenig(Bass, Gesang) und Sebastian Barth (Geige, Gesang). Beginn ist am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr).