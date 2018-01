Infos über die Krippen in der Rhön

In der Sonderausstellung dreht sich diesmal wieder alles um die Krippen in der Rhön. Darunter auch echte Raritäten wie die Oberfladunger Barock Krippe, die trotz Krippenverbot erhalten geblieben ist. Denn ein jähes Ende findet das Aufstellen von Krippen in den Kirchen mit der Aufklärung. Es wird als "übertriebene Frömmelei" verurteilt und 1803 durch ein Krippenverbot untersagt. Eine Vielzahl barocker Krippen geht in dieser Zeit verloren. Eine der wenigen erhaltenen Krippen aus dieser Zeit ist die Oberfladunger Barockkrippe, sie befindet sich normalerweise als Leihgabe im Rhönmuseum Fladungen. Diese ist nun im Rahmen des diesjährigen Rhöner Krippenwegs im Kloster Wechterswinkel zu bewundern.



Das Krippenverbot konnte sich jedoch nicht durchsetzen, vielmehr verlagert sich infolge das Aufstellung der Krippe zunächst ins Private, erfreut sich aber bereits Mitte des 19. Jahrhunderts auch im Kirchenraum wieder großer Beliebtheit.



Typus Heimatkrippe

Die Rhöner Krippen gehören in ihrer Ausprägung dem Typus der Heimatkrippe an. Sie ist geprägt durch liebevolle Details und einen erzählerischen Reichtum der Darstellung. Zugleich ist sie ein Abbild der heimatlichen Wirklichkeit. Meist detailreich geschildert, tritt sie aber auch in schlichter Form auf mit nur wenigen Figuren in ausdrucksvoller Komposition, gerade in jüngerer Zeit. Im Kreiskulturzentrum Kloster Wechterswinkel sind herausragende Krippen verschiedenster Rhöner Künstler zu bestaunen: Lothar Bühner, Günter Metz, Herbert Holzheimer, Dieter Frank, Steffen Kranz und Edgar Vorndran.



Am 6. Januar, 14.30 Uhr, führt Dr. Astrid Scherpf, Kulturagentur, durch die Ausstellung und kann so manches erzählen. Am Sonntag übernimmt Pauline Feichtinger, ebenfalls Kulturagentur, die Führung.



An diesem Wochenende laden ebenso die Ausstellungen in Oberelsbach, Ostheim und auf dem Kreuzberg zu einem Besuch ein. Auf dem Kreuzberg in der Klosterkirche findet am 6. Januar, 15 Uhr, das traditionelle Bläserkonzert statt. Am Sonntag, 7. Januar, lädt die Stadtpfarrkirche in Mellrichstadt zum Konzert ein.



Öffnungszeiten

Die Ausstellung im Kloster Wechterswinkel ist noch bis Sonntag, 14. Januar, geöffnet, jeweils Mittwoch bis Sonntag/Feiertag, 13 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist zudem eine Stunde vor jeder Konzertveranstaltung im Kloster geöffnet. Auch am Sonntag, 14. Januar, gibt es um 14.30 Uhr eine öffentliche Führung.