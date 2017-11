Ein ganzer Stapel Post trifft jeden Tag im Rathaus ein. Manchmal finden sich recht erfreuliche Dinge darunter, wie ein Bewilligungsbescheid für Stabilisierungshilfe. Ab und an ist die Post weit weniger erfreulich und manchmal auch ein wenig kurios: Kürzlich fand Helmut Bank ein kleines Päckchen auf seinem Tisch. Der Inhalt: Ein Bierkrug mit der Aufschrift: 625 Jahre "Im Namen des guten Geschmacks" Klosterbrauerei Münnerstadt.



Die ist ja inzwischen abgerissen worden. Anbei lag ein Brief von Petra Kuhnert, einer Stadträtin in Gräfenhainichen (Sachsen Anhalt). Der Krug sei ein Teil der Haushaltsauflösung ihrer Eltern, schreibt sie. "Ich kann nicht nachvollziehen, wo er herstammt und habe keinerlei Bezug dazu." Sie habe gelesen, dass die alte Klosterbrauerei nicht mehr in der Form existiert. "Vielleicht können Sie in ihrer Stadt jemand damit einen Freude machen."



Gefreut hat sich zunächst einmal der Bürgermeister. Alt ist der Krug nicht, da die Klosterbrauerei erstmalig 1381 erwähnt wurde. 625 Jahre später schrieben wir das Jahr 2006. Da hatte bereits Rother Bräu die Klosterbrauerei gepachtet. Noch heute wird dort auch auch Münnerstädter Rezepten gebraut.



So lange sich niemand meldet, der den Krug gerne haben möchte, wird er im Zimmer des Bürgermeisters einen Ehrenplatz erhalten.