Herr über Jetons und Millionen

Von unserem Mitarbeiter Dieter Britz



Bad Kissingen. "In der Spielbank kann man gewinnen, wenn man etwas Glück

hat und rechtzeitig aufgehört. Man geht in die Spielbank rein, um sich zu

amüsieren" sagt Otmar Lutz. Der 68-jährige muss es wissen, denn er war von

Februar 1999 bis März 2013 Chef der Bad Kissinger Spielbank. Eugen Albert

konnte ihn im Erzählcafé des Haus St. Michael willkommen heißen.



"Ich bin ein Kind der Fünfzigerjahre, als die Buben noch in kurzen Hosen

und langen Strümpfen mit Strapsen rum rannten", schilderte er seine Kindheit

in Oerlenbach. Seine Mutter war Magd und sein Vater kleiner

Eisenbahnbeamter. Als einer von ganz wenigen Schülern besuchte er die

Realschule in Bad Kissingen. Nach dem Abschluss wollte er die mittlere

Beamtenlaufbahn beim Freistaat ansteuern. Zur Auswahl standen das Finanzamt

oder das Gericht. Er entschied sich für das Finanzamt, weil er sich dort

bessere Aufstiegschancen versprach. Nach wenigen Wochen bestand er die

Prüfung für den gehobenen Finanzdienst. In der Ausbildungseinrichtung der

bayerischen Finanzverwaltung in Herrsching am Ammersee absolvierte er

wesentliche Teile seiner Ausbildung. Nach zwei Jahren bestand er die erste

Prüfung. Stationen seiner Arbeit als junger Finanzinspektor waren das

Finanzamt in Schweinfurt und das Finanzamt in Bad Kissingen, wo er mit 21

Jahren unmittelbarer Mitarbeiter des Chefs und mit 27 Jahren Personalchef

war. Er war daneben Dozent in Herrsching und unterrichtete dort angehende

Mitarbeiter der Steuerverwaltung.



Er war auch bei der Steuerfahndung. Sein einziger großer Einsatz war

die Prüfung eines Bordells in Würzburg. Er ging vor allem

darum, ob hier Lohnsteuer der Frauen hinterzogen worden war. Dazu

mussten die Bilanzen und Steuererklärungen rückwirkend für fünf bis zehn

Jahre geprüft werden. Im Finanzamt in Bad Neustadt war er als Oberamtsrat

stellvertretender Chef. "Das ist die Endstation, damit ist es gelaufen"

dachte er.



Dann wurde die Stelle des Chefs der Spielbank Bad Kissingen ausgeschrieben.

Otmar Lutz dachte nicht daran, sich zu bewerben. Doch als der Chef des Bad

Kissingen Finanzamtes ihn deswegen anrief, bewarb er sich. Er wurde zum

Vorstellungsgespräch ins Finanzministerium nach München eingeladen. Dort

lief ihm sogar Finanzminister Kurt Faltlhauser über den Weg, der ihn fragte

was er hier wolle und ihm viel Glück wünschte. Das hatte er und bekam den

Zuschlag. Er trat die Stelle am 1. Februar 1999 an und gehörte damit zum

erlauchten Kreis der Spielbank-Direktoren, "denn es gibt in Bayern mehr

Bischöfe und mehr Minister." Was macht eigentlich ein Spielbankdirektor?

"Ich hatte keine Ahnung außer, dass man einen eigenständigen Betrieb des

Freistaates Bayern, der zur staatlichen Lotterieverwaltung gehört,

kaufmännisch, wirtschaftlich und personell leiten muss."



Als Spielbankdirektor hat er viel erlebt. Einmal gewann ein Spieler den

Euro-Jackpot über 1,3 Millionen Euro. Glücklicherweise ließ er sich einen

Scheck ausstellen und wollte kein Bargeld. Einmal zahlte er tatsächlich

300.000 Euro in bar aus, "da war mein ganzer Schreibtisch voll mit

Geldbündeln." Als ein Spieler gleich viermal den Auto-Jackpot gewann, wurde

er natürlich misstrauisch, doch es ging alles mit rechten Dingen zu. Einmal

fiel auf, dass ein Gast bei zwei Croupiers immer gewann. Otmar Lutz musste

sich vor Vorgesetzten rechtfertigen und wurde von Beamten des

Landeskriminalamtes verhört. Erst nach einem Vierteljahr konnte der Betrug

nachgewiesen werden. Der Gast verklagte den Spielbankdirektor, weil er ihn

nicht vor der Spielsucht geschützt habe.



Die Zahl der Spielbank-Besucher in Bad Kissingen nahm während seiner Zeit

ab, denn es wurden weitere staatliche Spielbanken gegründet. Das

Rauchverbot kam hinzu. Seit 2006 sind die seitdem erlaubten privaten

Spielhallen eine ernsthafte Konkurrenz und der Spiel im Internet kommt

hinzu, erläuterte er.



"Die Leitung der Spielbank war für mich Beruf und Berufung, denn ich hatte

mit Gästen und Personal zu tun. Ich habe Spielbank gelebt," sagte er. Doch

nach seiner Pensionierung fiel er nicht in ein "tiefes Loch." Er hätte

Steuerberater werden können oder Controller in einer Großbäckerei. Doch er

entschied sich für den Nebenjob als Reiseleiter und macht seitdem sieben

Busreisen pro Jahr. Als Stadtführer in Bad Kissingen, mit Hausgarten und

Familie ist er voll ausgelastet. Otmar Lutz hat sich auch als

Wallfahrtsleiter einen Namen gemacht und die Wallfahrten von Oerlenbach

nach Retzbach mit organisiert. Auch als Musikant ist er bekannt. Darüber

wollte und sollte er eigentlich auch noch berichten. Dazu reichte die Zeit

aber nicht mehr. Er wird deshalb auf Bitte von Eugen Albert im Herbst

nochmals ins Erzählcafé kommen. Erwähnt werden muss noch, dass er als

eifriger Zeitungsleser jeden Morgen auch die Seiten aus Münnerstadt

intensiv liest. "Für mich ist das ein bisschen wie Komödienstadel, was da

abläuft," kommentierte er bissig.