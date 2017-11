Herbert Bretscher überraschend gestorben

Die Todesnachricht von Herbert Bretscher am vergangenen Dienstag löste in Thundorf Schock und Trauer aus. Seinen 80. Geburtstag am 28. November hätte er gerne noch mit seiner Familie und seinen Freunden gefeiert, aber leider kam es nicht mehr dazu.



Herbert Bretscher wurde am 28. November 1937 in Thundorf als ältestes Kind der Eheleute Maria und Leander Bretscher geboren. Zusammen mit seinen beiden Brüdern und einer Schwester wuchs er in der elterlichen Landwirtschaft, bis zum achten Lebensjahr ohne seinen im Krieg weilenden Vater, auf. Wie früher üblich, musste er schon als Kind tatkräftig mithelfen. Nach der Schulzeit in Thundorf besuchte Herbert Bretscher die Berufs- und Landwirtschaftsschule in Schweinfurt und übernahm 1970 den Bauernhof seiner Eltern. Nebenbei suchte er sich noch eine zweites Standbein bei der Holzbearbeitung Düker in Rothhausen. Hier bekam er den Einblick und die Fachkenntnisse zum Holz, die er zunächst beim Gestellbau Weisensee und anschließend bei der Firma Holzbau Krug in Stadtlauringen umsetzte. "Holz hat in seinem Leben immer eine Rolle gespielt", sagt Sohn Michael über seinen Vater.



Dann kam die Zeit in der Gemeinde Thundorf. Bretscher wurde Bauhofleiter und sorgte mit seiner ausgeglichenen und ruhigen Art für ein gutes Betriebsklima im Bauhof. Alle schätzten seine Hilfsbereitschaft und Fachkenntnisse. Nebenbei kümmerte er sich noch um die Grüngutsammelstelle, den Wertstoffhof, und als gemeindlicher Wasserwart war er ein gefragter Mann. Und dann war ja noch die Arbeit in der Wald- und Forstwirtschaft. Noch in diesem Jahr war er beim Holz machen.



Über 60 Jahre in Kirchenchor und Schola

Am 30. Dezember 1964 heiratete Herbert Bretscher seine Romhilde (geborene Bonfig). Aus dieser Ehe gingen zwei Kinder, Michael und Silvia, sowie vier Enkelkinder hervor. Seine ganz große Liebe war der Gesang. Über 60 Jahre gehörte er dem Kirchenchor Thundorf und später, zusammen mit seiner Frau, der Schola an. Dieser Singkreis wurde über viele Jahre hinweg von ihm geleitet. In jungen Jahren zeigte er sein schauspielerisches Können auf der Thundorfer Theaterbühne, und viele erinnern sich noch an seine Mitwirkung beim Krippenspiel an Weihnachten in der Kirche. Vom Hirten bis zum Heiligen Josef, Herbert spielte alle Rollen.



Kommunalpolitisch war der Verstorbene 30 Jahre (1972 bis 2002) im Gemeinderat Thundorf, 28 Jahre Feldgeschworener (1987 bis 2015) und Vorsitzender der Jagdgenossen. Beim Sportverein war Bretscher Gründungsmitglied, und er gehörte sowohl der Kolpingfamilie, als auch dem CSU Ortsverband jahrelang an.



Letztes Geleit am Freitag

Neben den Angehörigen werden heute, Freitag, 24. November, viele Freunde, Arbeitskollegen, Bekannte und Verwandte dem beliebten und immer freundlichen Herbert Bretscher das letzte Geleit geben. Um 13.30 Uhr wird der Rosenkranz in der St. Laurentiuskirche in Thundorf für den Verstorbenen gebetet. Dem folgt das Requiem und die Beerdigung.