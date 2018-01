Heimatliches Dreikönigsspiel in Großwenkheim aufgeführt

In diesem Jahr zogen wieder die "großen" Könige zusammen mit ihren Sternsingerinnen Johanna Schmitt und Stefanie Rützel von Haus zu Haus, um das beeindruckende Dreikönigsspiel aufzuführen. Beeindruckend deshalb, weil das knapp zehnminütige Spiel im Jahre 1946 vom langjährigen Großwenkheimer Gemeindeschreiber und Organisten Eustach Schmitt speziell für seine Gemeinde getextet und komponiert wurde, 1947 ins Reine übertragen wurde und seither aufgeführt wird. Und weil die Darsteller, alle auch erfahrene Musiker, Martin Reinhard als König Kaspar, sein Bruder Heiko als König Melchior und Cousin Michael Gessner als König Balthasar im Dreigesang mit ihren ausgeprägten Stimmen begeistern.



Dokumentiert wird der jeweilige Besuch der Drei Könige an der Haustür mit Kreide durch die aktuelle Jahreszahl und die Buchstaben C+M+B (Christus mansionem benedicat = Christus segne dieses Haus). Alle zwei Jahre, in den geraden Jahreszahlen, wird das Stück nach alter Tradition von den "großen" Königen aufgeführt, die das Spiel von ihren Vätern übernommen haben. Die Spenden, so hat es Eustach Schmitt einst verfügt, kommen der Pfarrkirche Großwenkheim zugute.