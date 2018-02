Großes Interesse am "Gesundheits-Abitur" in Bad Neustadt

Voraussetzungen

Ab September ergänzt die Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule (Fosbos) in Bad Neustadt ihr Ausbildungsangebot um den Bereich "Gesundheit". Die Pädagogen sind derzeit in Schulen und Betrieben in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen auf Informationstour. Das Interesse ist groß, da das "Gesundheits-Abitur" im weiten Umkreis einzigartig ist. Die Anmeldung läuft vom 26. Februar bis 9. März.Die Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen nehmen die Flyer und Plakate mit ebenso großem Interesse entgegen wie die potenziellen Ausbildungs- und Arbeitgeber in der Region. Die jungen Leute sind jetzt in der Entscheidungsphase, denn die Anmeldung für das Schuljahr 2018/19 ist nur vom 26. Februar bis 9. März an der Fosbos in Bad Neustadt möglich.Informationen erteilt das Fosbos-Team bei einer Info-Lounge am 20. Februar mit Vorstellung der Zweige an der Fachoberschule und auch bei der Grabfelder Jobmeile am 25. Februar in Bad Königshofen."Wir versprechen uns von dem neuen Gesundheitszweig motivierte junge Menschen für unsere vielfältigen Aufgaben in der Gesundheitsversorgung", betont Jochen Bocklet, Geschäftsführer des Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt, beim Gespräch mit dem Leiter der Fosbos, Direktor Ralf Kaminski, und seinen Kollegen. Neben dem Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt nehmen weitere große Arbeitgeber im Raum Bad Kissingen teil, wie die Kliniken Heiligenfeld und das Zentrum für Telemedizin.Wer sich über die beruflichen Chancen im Gesundheitssektor beraten lassen möchte, wendet sich zur Terminvereinbarung an das Sekretariat der Fosbos Bad Neustadt, Tel.: 09771/70 38, oder per E-Mail unter: verwaltung@fosnes.de. Weitere Informationen gibt es auch unter www.fosbos.de und auf Facebook."Wir haben in den Landkreisen Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen über 250 Unternehmen im Gesundheitssektor mit steigender Tendenz. Deshalb liegt es nahe, jungen Menschen heimatnah eine Ausbildung in dieser Wachstumsbranche zu ermöglichen", erläutert Dr. Jörg Geier, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung Rhön-Grabfeld."Die Fosbos Bad Neustadt spricht mit dem neuen Ausbildungszweig Gesundheit auch junge Leute in den angrenzenden Landkreisen an", ergänzt Jürgen Metz, Leiter der Stabsstelle Kreisentwicklung im Landkreis Bad Kissingen. Bad Neustadt liege zentral und sei gut erreichbar, zum Beispiel auch für junge Leute aus dem Raum Schweinfurt.Die Fosbos in Bad Neustadt betreut rund 440 junge Leute. "Wir bieten unseren Schülerinnen und Schülern eine familiäre Atmosphäre. Da ist es selbstverständlich, dass wir jeden unserer Schüler kennen, individuell betreuen und fördern", betont stellvertretender Schulleiter Wolf-Dieter Möller . Das Kultusministerium habe bewusst die Fosbos Bad Neustadt als Standort für den neuen Zweig gewählt, weil dieses Ausbildungsangebot genau in die Gesundheitsregion Bäderland Bayerische Rhön passt, erklärt Direktor Ralf Kaminski.Junge Leute mit Mittlerer Reife oder abgeschlossener Berufsausbildung können sichab Schuljahr 2018/19 fit für Studium und Beruf machen.Die Fosbos hat bereits die Zweige Sozialwesen, Technik, Wirtschaft und Verwaltung.Ab sofort informiert die Fosbos auch über das neue Ausbildungsangebot Gesundheit, und zwar montags bis freitags 8.30 bis 13 Uhr , dienstags und donnerstags 13.30 bis 16 Uhr.Vom 26. Februar bis 09. März 2018 läuft die Anmeldung in der Schule.Der Ausbildungszweig Gesundheit an der Fosbos ist kostenfrei. Schüler der Berufsoberschule können Bafög beantragen.