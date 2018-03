Genügend Personal bei Thundorfs Wehr

Zur Jahreshauptversammlung konnte Kommandant und Vorstand Lothar Seufert Bürgermeister Egon Klöffel und von der Kreisfeuerwehrspitze Kreisbrandinspektor Ronald Geis und Kreisbrandmeister Holger Ulrich begrüßen. In seinem Rechenschaftsbericht kam zutage, dass es ein erfolgreiches Jahr für die Wehr war. Zunächst ging Seufert auf die vier Einsätze und drei Sicherheitswachen ein. Bei allen Einsätzen und Ernstfällen war stets genügend Personal anwesend.



Der Kommandant verwies darauf, dass in allen Fällen immer der Notruf 112 abzusetzen ist, damit auch genügend Einsatzkräfte anwesend sind. Viele Bürger haben allerdings damit Probleme und Bedenken, die Leitstelle zu kontaktieren. Im vergangenen Jahr wurden turnusgemäß sechs Übungen, vier Vorstandsitzungen und acht Kurzbesprechungen abgehalten. Breiten Raum nahm die Ausschreibung und Beschaffung vom neuen Fahrzeug TSF-W ein. Jede Menge Arbeitsstunden sind zu diesem Thema zusammengekommen.



Erste Umbaumaßnahmen

Zurzeit laufen auch schon die ersten Umbaumaßnahmen in der Fahrzeughalle, welche durch die Neuanschaffung des Einsatzfahrzeuges notwendig werden. Neben einem zweiten Stellplatz soll ein Arbeitsraum für neue Gerätschaften geschaffen werden. Hierzu gehört ein Arbeitsplatz für die Atemschutzausrüstung, sowie die Zusatzausrüstung für das neue Fahrzeug.



Bei den Veranstaltungen verwies Seufert auf den 36. Florianstag, der im Vorjahr in Thundorf stattfand. Damit verbunden waren zwei Ehrungen für Meinhard Klopf (40 Jahre) und Matthias Koch (25 Jahre) von der Freiwilligen Feuerwehr Thundorf. Zurück erinnert hat Seufert auch auf den Informationstag am 14./15. Juli, bei dem Benedikt Seufert und Marco Kaufmann als Rauchmelder Fachkräfte den interessierten Bürgern die notwendigen Auskünfte erteilten. Diese beiden jungen Wehrmänner haben sich zudem als Atemschutzgeräteträger ausbilden lassen und kümmern sich auch um die ins Leben gerufene Kinderfeuerwehr.



Kinderfeuerwehrler und Jugend begeistert

Seit März 2017 gibt es diese Kinderfeuerwehr in Thundorf. Anfangs waren es 15 Kinder und aktuell 17 (elf Jungen und sechs Mädchen) im Alter zwischen sechs und 12 Jahren. Bis Juli diesen Jahres werden bereits fünf Kinder das zwölfte Lebensjahr vollenden und somit in die Jugendfeuerwehr aufgenommen. Über die Arbeit mit diesen Kindern lieferte Marco Kaufmann einen Jahresbericht ab, der Lob und Anerkennung verdient. Bei den monatlichen Gruppenstunden wurden Themen wie Brandschutzerziehung, Feuerwehrkunde und spielerische Elemente behandelt. Zum letztjährigen Ferienprogramm war der KIKIBU (Kissinger Kinderbus) zu Gast. In Kooperation mit dem Kindergarten wurde am Kirchplatz ein Spielenachmittag veranstaltet. Auch Ausflüge standen auf dem Programm. Einer davon führte zur Integrierten Leitstelle Schweinfurt. Bei diesem Besuch ließen sich die Kinder in den Feuerwehrdienst einweisen und sie durften auch Notrufe absetzen und entgegennehmen. Es wurde ihnen die Alarmierung im Rettungs- und Feuerwehrdienst nähergebracht. Die zwölf teilnehmenden Kinder hatten großen Spaß bei der Besichtigung und konnten all ihre Fragen zum Notruf stellen. Anschließend ergab sich noch die Möglichkeit, die Feuerwache der Stadt Schweinfurt zu bestaunen und kennenzulernen. Vor allem die Vielfalt und Größe der Einsatzfahrzeuge gaben dem Ausflug einen krönenden Abschluss. Kaufmann zur Kinderfeuerwehr: "Die meisten Kinder können es schon jetzt kaum erwarten, echter Feuerwehrmann beziehungsweise Feuerwehrfrau zu werden. Hoffen wir, dass dies noch lange so bleibt."



Auch die Vorfreude auf das neue Löschfahrzeug ist beim Nachwuchs sehr groß. Hier haben die Kinder schon einige Ideen für einen Beitrag bei der Segnung des Autos.



Bürgermeister Klöffel lobte den Zusammenhalt der Feuerwehr. "Wer mich kennt weiß, dass ich den Wehren sehr nahe stehe." Die Gemeinde hat ihre Hausaufgaben gemacht, alle drei Gemeindeteilwehren mit neuen Fahrzeugen auszustatten, so Klöffel. Kreisbrandinspektor Ronald Geis betonte: "Ein neues Fahrzeug nützt wenig, wenn die aktiven Feuerwehrleute nicht zur Verfügung stehen". Thundorf könne allerdings stolz auf seine Wehr sein.