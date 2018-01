Für noch gesünderes Essen

Überaus großzügig zeigten sich die Bürgerinnen und Bürger von Thundorf, Rothhausen, Weichtungen, Seubrigshausen und Theinfeld bei der Christbaum-Rückholaktion durch den Kindergarten "Unterm Regenbogen Thundorf". Dem Aufruf, für die Entsorgung der ausgedienten Weihnachtsbäume, eine kleine Spende zu geben, kamen nicht nur Eltern von Kindergartenkindern, sondern auch solche nach, die das Kinderhaus unterstützen möchten. Die eingesammelten Spenden fielen wider Erwarten mit 660 Euro hoch aus.



Für diese stolze Summe bedankt sich der Kindergarten bei allen Machbar ist diese alljährliche Aktion auch deshalb, so die Leiterin Renate Saal, weil in den einzelnen Ortschaften Väter und Opas sich bereit erklären, ihre Zeit und Traktorgespanne beim Einsammeln durch den jeweiligen Ort, zur Verfügung zu stellen.



Wie vorher angekündigt wurden diese Spendengelder für die Anschaffung einer elektrischen Getreidemühle verwendet. Diese soll zur Zubereitung von gesunder und wichtiger Ernährung in der Pädagogik dienen. Bei der Übergabe und Inbetriebnahme im Kinderhaus wurde das Gerät schon einmal bei der Herstellung von Knäckebrot getestet. Dazu passte prima, dass am gleichen Tag Lenny Bieber seinen 5.Geburtstag feierte. Was lag näher, als ein leckeres Essen zuzubereiten, wie selbstgemachtes Knäckebrot mit Obstsalat oder Frischkäse und Gemüse. "Wir legen Wert auf Vollkorbprodukte, beim "Gute Laune Büffet" gibt es auch Müsli. "Jetzt können wir auch Haferflocken selbst herstellen" so die Leiterin