Frischer Anstrich für das neue Großwenkheimer Domizil

Der Schützenverein "Hubertus" Großwenkheim ist seit 1. Oktober 2017 Geschichte und damit wird das Gebäude, das der Stadt Münnerstadt gehört, für den Schießsport nicht mehr benötigt. Erfreulich schnell fand sich mit dem FC Bayern Fanclub Großwenkheim e.V. ein neuer Mieter. "Nachdem feststand, dass der Schützenverein aufgelöst wird, haben wir uns für das Gebäude interessiert", sagt Jan Schleier, Vorsitzender des FC Bayern Fanclubs.



Die Verhandlungen mit der Stadt als Eigentümerin und dem Schützenverein seien unkompliziert verlaufen. Der Mietvertrag wurde zunächst für zehn Jahre abgeschlossen. Übernommen wurden vom Schützenverein die erst knapp zwei Jahre alte Kücheneinrichtung und die Bestuhlung. Seit der Gründung des Vereins im Jahre 2003 diente ein Raum im alten Rathaus den Bayern-Fans als Treffpunkt. "Diesen Raum werden wir auch weiterhin benutzen, da wir dort 2015 sehr viel investiert haben", meint Schleier. Für kleinere Zusammenkünfte müsse nicht gleich das deutlich größere neue Domizil genutzt werden. Die neue Heimat der Bayern-Fans soll hauptsächlich für Veranstaltungen unterschiedlicher Art zur Verfügung stehen.



Kabarettabende der Bayern-Fans



In diesem Jahr fanden unter der Regie des FC Bayern Fanclubs bereits ein Kabarettabend mit Fredi Breunig und ein Mundartabend mit Wilhelm Wolpert statt, die beide sehr gut besucht waren. Kulturelle Veranstaltungen sind auch in Zukunft geplant. Die Räumlichkeiten können auch von Nichtmitgliedern oder anderen Vereinen für diverse Veranstaltungen und Feierlichkeiten, wie beispielsweise Weihnachtsfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten, gemietet werden.



Der große Saal hat rund 140 Sitzplätze. Der Raum kann je nach Bedarf durch eine Abtrennung auch verkleinert werden. "Wir werden das Gebäude zunächst komplett renovieren und freundlicher und heller gestalten", sagt der 29-jährige Vereinschef. Dies sei nur in Eigenleistung zu stemmen. "Viele Vereins- oder Familienmitglieder, aber auch Nichtmitglieder packen richtig an", freut sich Schleier. Tagsüber sind vorwiegend Rentner im Einsatz, die die anfallenden Arbeiten fachmännisch ausführen. Das ehemalige Schützenhaus wird "runderneuert", Decken und Wände werden neu gestrichen und neue Vorhänge und Lampen angebracht. Durch die hellen Farben wirkt der Raum deutlich größer als bisher.



Der FC Bayern Fanclub wurde 2003 gegründet und bis zu den Neuwahlen in diesem Jahr von Thomas Göbel aus Kleinwenkheim geführt. Aktuell zählt der Verein 63 Mitglieder aus mehreren Dörfern im Alter zwischen 16 und 65 Jahren und gehört damit zu den größten Vereinen in Großwenkheim.



Neben der Geselligkeit gehören mehrere Besuche von Heimspielen des FC Bayern München in der Allianz-Arena zum jährlichen Programm. Dazu fährt ein Bus in die bayerische Landeshauptstadt. Über einen Fanclub könne man eher an die begehrten Eintrittskarten kommen. Der FC Bayern Fanclub Großwenkheim gehört zur illustren Schar von 4302 Clubs mit 337.565 Mitgliedern (Stand 1. August 2017), die den deutschen Rekordmeister tatkräftig unterstützen. Im Jahre 2015 wurde die Marke von 4000 überschritten.